La commune de Beaumont-Pied-de-Boeuf placée sous tutelle

Des désaccords sur la gestion, des querelles internes... La commune de Beaumont-Pied-de-Boeuf est placée sous tutelle de la préfecture depuis ce lundi. À peine quatre mois après les élections, le nouveau conseil municipal a explosé en vol, avec démission du maire et de plusieurs adjoints.

Nouvelles élections le 27 septembre

C'est une délégation qui est désormais chargée de gérer les affaires courantes jusqu'à ce que de nouvelles élections soient organisées, composée d'un ancien élu (Roger Guédon, ancien maire de Saint-Denis-d'Anjou), un ex référent territorial à la direction départementale des territoires (Jacques Trouillard) et un ex inspecteur de la jeunesse et sports (Daniel Demimuid).

Les 200 électeurs de la commune sont de nouveau appelés aux urnes le dimanche 27 septembre pour élire 11 conseillers municipaux. Un second tour sera organisé si nécessaire le 4 octobre.