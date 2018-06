Beauvais, France

Des dizaines de personnes qui font la queue un lundi matin devant la FNAC de Beauvais. Visiblement, la fonction présidentielle fait toujours recette. Plus de 300 personnes sont venues à la rencontre de François Hollande pour sa séance de dédicaces. L’ancien président est venu en Picardie faire la promotion de son dernier livre "Les leçons du pouvoir".

Certains visiteurs sont arrivés dès 7h30 © Radio France - Claudia Calmel

Selfies et petits mots personnalisés

François Hollande a passé plus de trois heures sur place. La plage horaire a dû être rallongée par les organisateurs mais cela n’a pas suffi. Plusieurs dizaines de personnes n’ont pas pu accéder au magasin et son restées dehors.

L’ancien président a signé des centaines d’autographes, écrit autant de dédicaces et pris de nombreuses photos avec les visiteurs, largement acquis à sa cause. Franck et Robin, son compagnon, sont arrivés à 7h30, une heure et demi avant l’ouverture des portes : "Nous l’avons toujours soutenu, il a mis en place des réformes justes qui portent encore leurs fruits aujourd’hui. C’est aussi grâce à lui que nous avons pu nous marier il y a 3 ans après 16 ans de vie commune. C’est un président qui a fait avancer la société."

Franck (à g.) et Robin se sont mariés il y a 3 ans après l'adoption de la loi sur le mariage pour Tous © Radio France - Claudia Calmel

Des témoignages de sympathie dont François Hollande n'a pas l'air de se lasser : « Partout où je présente ce livre, il y a cette présence qui me fait chaud au cœur. On dit que la politique aujourd’hui est dématérialisée, que tout se passe sur les réseaux sociaux. Ce n’est pas vrai : ce que veulent les citoyens, c’est aussi qu’un ancien président vienne ici à Beauvais, pour prendre le temps et pour qu’une parole puisse être partagée. »

François Hollande a passé près de 3 heures à dédicacer son livre © Radio France - Claudia Calmel

"Les leçons du pouvoir" de François Hollande s'est vendu à plus de 80.000 exemplaires.