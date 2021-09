Beauvau de la sécurité : de bonnes nouvelles mais les policiers manchois restent prudents

C'est effectivement la prudence _"plutôt que l'optimisme"qui domine chez les policiers manchois pour Cyril Postaire, délégué départemental du syndicat SGP Police FO. "Mes collègues sont assez réservés et prudent," explique le policier, "à chaque fois qu'on nous annonce la simplification de la procédure pénale, c'est l'inverse qui se produit."_ Cyril Postaire demande donc à voir, surtout dans un contexte qui conditionne beaucoup de décisions au résultat de l'élection présidentielle dans moins d'un an.

La priorité pour le syndicat : la police judiciaire

Pour SGP Police FO, la procédure judiciaire devient de plus en plus complexe et prend donc de plus en plus de temps. "Pour le même nombre d'OPJ (Officier de police judiciaire)," précise Cyril Postaire, "on leur en demande trop et pourtant ils travaillent vraiment durement." Le syndicaliste espère que les objectifs du Président de la République dans ce domaine seront de grande ampleur.

Autre sujet : les cycles horaires, c'est à dire le rythme de travail des policiers. SGP Police FO travaille sur cette question dans la Manche depuis 2015 et espère que la question va avancer suite au Beauvau de la sécurité. "Il y a dans le département des circonscriptions qui permettent de concilier vie de famille et vie professionnelle, tandis que d'autres ont un cycle horaire qui ne permet pas d'avoir un week-end sur deux," indique le policier. La question devrait être traitée à l'échelle nationale d'ici janvier 2022.