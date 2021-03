Beauvau de la sécurité : le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à l'écoute des gendarmes du Loiret

EC'est sa première apparition publique au lendemain de sa longue confrontation avec la femme qui l'accuse de viol au tribunal judiciaire de Paris : Le ministre de l'I à Orléans et à Montargis.Eétait en Centre-Val de Loire ce samedi. Il n'a pas souhaité s'exprimer à ce sujet.

Le "premier flic de France" est arrivé à Saint-Cyr-en-Val un peu avant midi - avant de se rendre à Bourges dans l'après-midi. Il a rapidement visité la brigade de gendarmerie de la commune, puis participé à une réunion, en présence d'élus locaux et de parlementaires, avec une quinzaine de gendarmes dans la salle des fêtes de Saint-Cyr-en-Val, dans le cadre du Beauvau de la Sécurité.

Le ministre de l'Intérieur aux côtés d'un gendarme, dans la cour de la brigade de Saint-Cyr-en-Val (Loiret) © Radio France - Antoine Denéchère

Une heure et demi d'échanges, l'occasion pour les officiers du département d'exprimer leurs revendications.

Alerter sur les conditions de travail des gendarmes du Loiret

Des gendarmes interpellent à tour de rôle le ministre de l'Intérieur. Ils alertent sur le manque d'effectifs, la délinquance, le traitement des dossiers sensibles comme les violences intrafamiliales mais aussi les problèmes logistiques qu'ils rencontrent : des logiciels informatiques défaillants et une flotte de véhicules vieillissantes.

Nos véhicules sont régulièrement amenés au garage à Orléans pour être réparés. Du coup, ils ne peut pas les emmener en opération s'ils ne ferment pas parce qu'à l'intérieur on a des armes on a du matériel. - Le Major Perrin

Gérald Darmanin a dialogué avec les gendarmes du Loiret et répondu à leurs questions, ce samedi à St-Cyr-en-Val, dans le cadre du Beauvau de la Sécurité © Radio France - Antoine Denéchère

Cette situation ne peut plus durer pour le Major Perrin, de l'escadron mobile de Pithiviers. Lui-même a évité le pire lors d'une manifestation de gilets jaunes. "On est arrivé au milieu de la foule. Notre véhicule a calé et on n'a pas réussi à le redémarrer tout de suite. Donc on est resté un long moment au contact des manifestants. Si on était tombé sur une séquence de maintien de l'ordre dure, ça aurait été compliqué de rester sur place et de devoir les affronter."

Gérald Darmanin acquiesce et promet d'apporter des solutions rapidement.

Des fonds bientôt débloqués

"Il faut aller demander de l'argent parce que c'est la conséquence des politiques que l'on veut définir, assure le ministre de l'Intérieur, parce que la délinquance a changé, parce que la voiture du gendarme doit être aussi rapide que la voiture du policier, qu'on voit bien qu'Internet, les réseaux sociaux, la façon dont la drogue circule dans le pays... ça a changé, par rapport à il y a quinze ou vingt ans."

Gérald Darmanin promet qu'une fois que ces politiques seront bien définies, de l'argent sera alloué pour les mettre en place. "Et c'est le travail du ministre de l'Intérieur d'aller le demander au Premier ministre", souligne-t-il. A ses côtés, le numéro 2 de la gendarmerie nationale précise que toute la flotte sera renouvelée d'ici trois à quatre ans, cela représente 900 véhicules sur toute la France, dont une vingtaine dans le Loiret.

Le ministre de l'Intérieur qui a par ailleurs annoncé qu'il reviendra "avant l'été" dans le Loiret pour annoncer une augmentation des effectifs de la police nationale à Orléans et à Montargis. Et, cette semaine, il s'engage à signer l'agrément ministériel pour lancer la construction d'une caserne à La Ferté-Saint-Aubin.