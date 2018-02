Belfort, France

L'aménagement des berges de la Savoureuse, c'était l'une de vos promesses de campagne en 2014, l'un de vos projets phare. Pourquoi l'abandonner aujourd'hui ?

Damien Meslot : J'ai décidé de retirer le projet après la phase de concertation des Belfortains parce qu'une majorité d'entre eux ont exprimé un avis défavorable et je considère que lorsqu'on fait une concertation, il faut l'écouter.

Vous donnez donc raison à l'opposition ?

Damien Meslot : L'opposition, de toute façon, s'oppose à tout, à la salle des fêtes, à toutes nos réalisations donc l'opposition je ne l'écoute pas au-delà des Belfortains. Ce sont les Belfortains que j'ai écoutés.

L'opposition dénonce un coût de plusieurs centaines de milliers d'euros pour les études qui ont été menées sur ce projet. Vous le regrettez ?

Damien Meslot : Non je ne le regrette pas parce qu'au-delà des chiffres, qui sont d'ailleurs inexacts - je publierai les chiffres exacts d'ici quelques temps - comment voulez-vous qu'on organise une concertation sérieuse si on n'a pas fait des études ? Les précédentes majorités avaient d'autres méthodes. Ils décidaient et ils imposaient. Dans ce cas-là évidemment il n'y a pas besoin de faire d'études. Moi, je fais autrement, je concerte les gens et je tiens compte de leur avis.

Il y a quand même une enveloppe qui a été votée pour ce projet au dernier conseil municipal, de 2,3 millions d'euros...

Damien Meslot : Cette enveloppe n'a pas été votée pour l'aménagement des berges mais pour la renaturation écologique de la Savoureuse qui, elle, est bien maintenue. C'est une obligation imposée par la loi sur l'eau et les directives européennes. Nous allons faire un projet pour permettre la remontée du poisson et améliorer la qualité écologique de la rivière mais cela exclura les berges, comme les Belfortains l'ont souhaité.

Les commerçants du centre-ville estiment que les nouvelles règles du stationnement risquent de dissuader les clients de venir faire leurs courses en centre-ville. Ils vous demandent des aménagements. Vous l'envisagez ?

Damien Meslot : J'ai reçu les commerçants du Faubourg de France et je vais recevoir, dans les semaines qui viennent, les commerçants des autres secteurs. Je ne suis pas favorable à la gratuité du stationnement parce que nous avons 30 000 personnes qui viennent chaque jour travailler à Belfort et on risque d'avoir des "voitures-tampons" qui mobiliseraient une place toute la journée et qui empêcheraient d'accéder aux commerces. Ce que nous sommes en train d'étudier, c'est un système de jetons ou de cartes que les commerçants remettraient à leurs clients et qui permettraient éventuellement de disposer d'une demi-heure, 45 minutes ou une heure gratuite. Mais nous travaillons aussi à d'autres projets, comme la mise en place d'un site internet que pourraient utiliser les clients avec un accord avec la Poste pour livrer dans la journée ou le lendemain, les courses commandées par les clients.

La revitalisation des Galeries Lafayette, dont on parle depuis très longtemps, c'est toujours d'actualité ?

Damien Meslot : C'est plus que jamais d'actualité puisque les murs des Galeries Lafayette viennent d'être rachetées par la Financière Immobilière Bordelaise, et qu'il doit y avoir des travaux. Je rencontre Michel Ohayon, le PDG de cette société, à Paris le 6 mars, pour voir avec lui comment on peut faire progresser rapidement ces travaux, pour redynamiser le centre-ville de Belfort.