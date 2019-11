Belfort : Europe Ecologie Les Verts lance sa campagne pour les municipales

Belfort, France

A quelques mois du premier tour des élections municipales (le 15 mars prochain), la section Nord Franche-Comté d'Europe Ecologie Les Verts démarre sa campagne. Ou en tous cas la prépare. Ce samedi 9 novembre, le parti s'est réuni à la Maison du Peuple à Belfort. Et avant de désigner une tête de liste, Alain Fousseret et son équipe veulent d'abord décider d'une ligne de conduite claire : "Nous devons respecter la philosophie du Pacte pour la Transition écologique, porter les valeurs du parti : l'humanisme, la justice sociale, la solidarité. Et quand notre programme sera bien défini, nous trouverons celui ou celle qui le portera."

Plus clair à Montbéliard

Et cela pourrait bien être la socialiste Samia Jaber, auprès de qui le mouvement Belfort en commun (dont fait partie EELV) aimerait se rallier. "Nous souhaitons nous rallier à sa candidature, mais on doit discuter, ce que l'on fait, et se mettre d'accord", explique le conseiller municipal de Danjoutin. Le choix de la tête de liste sera connu vers la mi-décembre. A Montbéliard, en revanche on y voit un peu plus clair, puisqu'Europe Ecologie Les Verts s'est rallié à la liste du socialiste Eric Lançon.

On a le sentiment qu'Emmanuel Macron n'a rien compris à la transition écologique"

Parmi les lignes claires à respecter, la participation de citoyens dans la campagne : "Des personnes non-encartées, de la vie publique et associative doivent se joindre à notre mouvement", éclaire Alain Fousseret. Mais le refus de la politique menée par Emmanuel Macron, notamment sur le plan écologique est également un point important. Pour les membres du parti, c'est simple : "Chez nous hors de question de s'allier avec LREM, ni avec LR".

"Emmanuel Macron n'a rien compris à la transition écologique", selon Alain Fousseret Copier

Le bon score des écologistes au niveau national aux dernières élections européennes doit d'ailleurs être assumé selon Philippe Chatelain. Le secrétaire régional d'Europe Ecologie Les Verts veut s'appuyer sur la dynamique verte pour faire la différence aux municipales : "L'objectif ce n'est pas de rafler le plus de mairies possibles, de voir le drapeau d'EELV flotter partout, mais c'est de voir quels sont les élus qui rejoignent le mouvement de la transition écologique, pour que l'on puisse les soutenir. Mais ils peuvent aussi le rejoindre en cours de mandat parce qu'ils se seront posés les bonnes questions."

Lancement de la "commission industrie"

Cette bonne performance nationale a aussi permis d'apporter davantage d'adhésions au niveau local, de tous horizons. "On a des policiers qui nous ont rejoint, des industriels, des agriculteurs. Ce n'est plus seulement notre niche d'agriculteurs bio très convaincus, là on voit des gens qui nous disent 'oui, on a compris, on veut venir avec vous pour porter ensemble le projet' ", détaille Philippe Chatelain.

Enfin, une "commission industrie" est lancée dans le Nord Franche Comté. Elle a pour objectif de faire discuter les industriels et le parti pour tenter de trouver des solutions d'avenir face aux problèmes écologiques, comme le manque d'eau.