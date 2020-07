Belfort : un proche d'Emmanuel Macron nommé Préfet du Territoire de Belfort

Il ne sera resté en poste que neuf mois. David Philot quitte la tête de la Préfecture du Territoire de Belfort, il a été nommé préfet du Jura. Pour lui succéder, Emmanuel Macron a décidé de placer Jean-Marie Girier, un de ses plus fidèles collaborateurs.

Plus jeune préfet de France

Jean-Marie Girier et l'un des créateurs du mouvement La République en Marche, il a également dirigé la campagne présidentielle d’Emmanuel Macron en 2017, et il occupe actuellement le poste de directeur de cabinet de Richard Ferrand, le président de l’Assemblée Nationale. A 36 ans, Jean-Marie Girier devient le plus jeune préfet de France, il devrait prendre ses fonctions à la fin du mois d'août.