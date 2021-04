Belfort : union historique des partis de gauche pour les prochaines élections départementales

Les partis de gauche et écologistes et le collectif citoyen Belfort 2020 ont décidé de se rassembler et de présenter un front uni aux prochaines élections départementales. Leur liste unie, l'ERES sera représentée par un binôme masculin-féminin ainsi que deux remplaçants.

Bastien Faudot, de la Gauche Républicaine et Socialiste (GRS) et Samia Jaber, du "collectif citoyens 2020", ensemble lors des dernières élections municipales à Belfort.

Les partis de gauche et écologistes ainsi que le collectif citoyen Belfort 2020 ont décidé de se rassembler et de présenter un front uni aux prochaines élections départementales. La coalition s'appelle l'ERES : Energie Républicaine Ecologique et Sociale. Elle est à l'initiative des élus départementaux sortants et de plusieurs maires et élus locaux. "Les électeurs attendent cette union de la gauche, nous n'avions pas le droit de manquer ce rendez-vous", estime sur France Bleu Samia Jaber, leader du "collectif citoyen 2020".

La candidature sera représentée par un binôme masculin-féminin, ainsi que deux remplaçants. "Par ce choix, nous proposons une perspective et un espoir de changement des politiques publiques dans notre département", écrivent les signataires dans un communiqué commun. "Les citoyennes et les citoyens de notre département méritent qu’une nouvelle majorité soit élue pour répondre aux multiples défis d'emplois, d'écologie, de démocratie, de solidarité, qui sont devant nous", poursuivent-ils.

Une opposition gauche-droite en perspective ?

Déjà lors des dernières élections municipales, Samia Jaber, tête de liste du "collectif citoyen 2020" s'était alliée à Bastien Faudot, membre de la Gauche Républicaine et Socialiste (GRS) pour une candidature en binôme à Belfort.

Face à cette liste de gauche, le président LR sortant du Conseil départemental du Territoire de Belfort, Florian Bouquet, briguera un deuxième mandat. Invité de France Bleu Belfort Montbéliard ce vendredi, il a déclaré sa candidature pour le scrutin des 20 et 27 juin prochain.