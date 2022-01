Bellac : l'Union Populaire sur le terrain à la recherche de l'électorat populaire et rural

Sur le marché de Bellac, les tracts de l'Union populaire avec la figure de Jean-Luc Mélenchon séduisent certains électeurs. "Nous sommes derrière lui car il a une réponse pour notre pouvoir d'achat", explique une habitante du nord de la Haute-Vienne. Parmi ces mesures phares du programme de l'Union populaire, une augmentation de 169 euros du SMIC pour un salaire net de 1400 euros par mois. "Cela représente trois pleins d'essence, c'est une mesure financée et concrète et elle parle à ces habitants en zone rurale", soutient Pierre-Edouard Pialat, référent de la France Insoumise en Haute-Vienne.

Mobiliser les classes populaires

Le vote de cette zone rurale est important pour l'Union populaire. "Ce n'est pas facile de mobiliser en ce moment", souligne Bénédicte Taurine, député LFI de l'Ariège et présente en Limousin ce week-end. "Les gens ne savent pas comment finir le mois alors s'intéresser à la politique... C'est pour ça qu'on a les militants qui vont à la rencontre des gens. On n'attend pas que les gens, ils viennent à nous et je pense que notre programme peut leur apporter des solutions."

Depuis le début de la campagne, Jean-Luc Mélenchon cherche à mobiliser les abstentionnistes et les classes populaires. La seule solution, selon lui, de passer le premier tour de la présidentielle. Les militants, comme Pierre, en ont conscience. "Cette catégorie est un peu réticente parce qu'elle a été trahie plusieurs fois, notamment pendant le mandat de Hollande. Pour eux, c'était la gauche et puis on s'est aperçu que ce n'est pas tout à fait la gauche et que c'était même peut-être un peu la droite. Les gens sont réticents à cause de ça. Mais quand on leur parle de notre programme et qu'on leur explique bien ce qu'il y a dedans et ce qui peut changer leur vie. Les gens comprennent que c'est cette voie là qu'il faut prendre avec Jean-Luc."

Les idées oui, le candidat moins

Problème de taille pour l'Union Populaire, la personnalité de Jean-Luc Mélenchon détourne de nombreux électeurs de gauche. "Je me sens plus concerné par la politique locale que par la politique nationale, et en particulier par ces gens-là" explique Antoine, habitant de Bellac. Pour Françoise, le candidat Jean-Luc Mélenchon fait "effet de repoussoir pour beaucoup". "Le programme de Mélenchon me va très bien. Par contre, sa manière de se présenter ou de présenter les choses, sa manière d'être un peu trop truculent. Ça cache tout ce qu'il propose et ça rebute. Sinon son programme, je suis pour."

La caravane de l'Union Populaire devrait revenir en Limousin pour continuer à convaincre de futurs électeurs.