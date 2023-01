Bénédicte Taurine n'est plus députée de l'Ariège, son élection est annulée, elle repart en campagne

L'élection de Bénédicte Taurine (La France insoumise) au poste de députée de la première circonscription de l'Ariège est annulée, selon une décision du Conseil constitutionnel. Par conséquent, une élection législative partielle va être organisée.

ⓘ Publicité

Bénédicte Taurine va refaire camapgne

Le Conseil constitutionnel donne ainsi gain de cause à Jean-Marc Garnier, qui l'avait saisi le 23 juin. Ce dernier portait les couleurs du Rassemblement national (RN) et a manqué de justesse la qualification pour le second tour des dernières législatives. "Il y avait un écart de 8 voix entre le second candidat LREM et le 3ème candidat RN" se souvient Bénédicte Taurine. "Moi j'avais 4000 voix d'avance au premier tour et 2000 voix d'avance au premier" réagit t'elle. "Les bulletins RN de deux circonscriptions ont été mélangés" explique Bénédicte Taurine, qui ajoute que "le débat était de savoir qui était responsable du mélange", selon LFI "le responsable c'était l'imprimeur".

Bénédicte Taurine a été auditionnée par le conseil constitutionnel ce jeudi 26 janvier. Elle explique qu'elle "s'attendait plus ou moins à cette annulation depuis le recours du RN au mois de juin", elle dit "respecter la décision des Sages" et fait savoir qu'elle "va faire campagne motivée et prête à être réélue".