Municipales à Châlons-en-Champagne : Benoist Apparu candidat à un second mandat

Châlons-en-Champagne, France

Sa décision était attendue, Benoist Apparu s'est fait désirer et c'est finalement dans une lettre envoyée aux Châlonnais qu'il annonce sa candidature aux élections municipales des 15 et 22 mars prochain. "Parce que je souhaite poursuivre le travail engagé avec vous, parce que j'ai encore des projets à porter et tout simplement parce que j'aime Châlons, je suis candidat", écrit-il.

Une déclaration d'amour à sa ville, où il a été élu maire pour la première fois en 2014. Une ville qui a changé et Benoist Apparu en fait le constat dans cette lettre : "Nous ne sommes plus la capitale d'autrefois et nous devons construire un nouvel ADN pour Châlons. Ce virage a commencé. Un nouveau Châlons voit le jour. Un Châlons plus agricole, un Châlons plus circassien, un Châlons fier de ce qu'il est, un Châlons qui bouge, un Châlons attractif".

L'ancien ministre, qui s'est retiré de la vie politique nationale, dit également vouloir poursuivre la transformation de Châlons-en-Champagne: celle du centre-ville d'abord et Benoist Apparu cite également la rénovation du quartier populaire du Verbeau et du quartier Schmit. Puis le maire sortant affiche ses ambitions, notamment sur le plan écologique, puisqu'il souhaite une ville zéro carbone, c'est-à-dire qui consomme moins de carbone qu'elle en émet. "Je propose une ville avec 46 000 arbres soit un pour chaque Châlonnais", annonce-t-il.