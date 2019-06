Benoist Apparu, invité spécial de France Bleu Champagne-Ardenne

Troisième volet de notre série, à moins d’un an des élections municipales : après les maires de Charleville-Mézières et Epernay, France Bleu Champagne-Ardenne a accueilli ce vendredi matin Benoist Apparu, le maire sans étiquette de Châlons-en-Champagne.

Benoist Apparu, maire de Châlons-en-Champagne, était ce vendredi matin l’invité spécial de France Bleu Champagne-Ardenne. A moins d’un an des élections municipales, il est le 3° maire, après Boris Ravignon ( Charleville-Mézières) et Franck Leroy ( Epernay) à être invité par notre radio.. Le prochain sera le maire de Reims, Arnaud Robinet, le 20 juin.

Benoist Apparu ne souhaite pas dire s’il sera candidat à un nouveau mandat, mais bien sûr, il a eu l’occasion de s’exprimer sur la situation politique du moment.

« Je pensais que les scores seraient plus équilibrés. Je n’avais pas senti ce fiasco ».

La "claque" subie par son ancien parti, Les Républicains, aux élections européennes est plutôt retentissante : la liste LR, conduite par François-Xavier Bellamy, n’est arrivée qu’en 4° position, avec 8,48% des voix. Pour Benoist Apparu, « on a surtout un profond bouleversement politique français. Le coté binaire est en train d’exploser en plein vol. Le clivage gauche droite est complètement dépassé et ne correspond plus à l’attente des Français ».

4 jours à Paris, 3 jours à Reims

Retour à la vie locale : c’est connu, Benoist Apparu a une activité professionnelle en dehors de son mandat de maire : il travaille à Action Logement, à Paris. C’est un opérateur du logement social et intermédiaire. En raison du non cumul des mandats, il avait fait le choix de ne pas se représenter à la députation et de garder la mairie de Châlons, en reprenant un travail. Conséquence : Benoist Apparu est à Paris du lundi au jeudi et dans sa ville le reste du temps. Sur ce point, il en appelle "à un minimum de cohérence intellectuelle. On ne peut pas vouloir le beurre et l’argent du beurre, refuser le cumul des mandats et dire qu’on veut les maires à plein temps ». Pour Benoist Apparu, « il faut accepter que les maires aient en même temps une vie professionnelle. On ne peut pas entendre les « gilets jaunes » dire que les hommes politiques sont coupés des réalités, et refuser qu’ils soient dans la vie active ».

Contrat de Redynamisation du Site de Défense

Coté bilan, Benoist Apparu est arrivé à la mairie à un moment crucial pour Châlons-en-Champagne, avec 2 dossiers très lourds à gérer : le départ du 1er RIMa et la création de la région Grand Est. D’un côté, le départ de 750 militaires et leurs familles, de l’autre, la perte de structures administratives importantes. Un Contrat de Redynamisation de Site de Défense (CRSD) a été mis en place il y a quatre ans. « Il nous a fallu réinventer un modèle économique », explique la maire. « Le CRSD, c’est 30 millions d’euros de la part de l’Etat. Des milliards de choses ont été lancées, on verra vraiment le résultat dans quatre ans ».

« On doit être autour de 700 emplois qui ont été créés grâce au CRSD »

Benoist Apparu explique que « toute une série d’équipements nouveaux ont été créés, et qui vont nous permettre de développer économiquement le territoire ». Et il rappelle que parmi les priorités, il y a le projet de faire de Châlons une place forte sur le plan agricole.

Planet A

Planet A, c’est justement un projet très cher à Benoist Apparu. Tous les ans, mais pas seulement, se retrouvent à Châlons-en-Champagne des experts, des universitaires, les mondes politique, administratif, économique, les ONG, et bien sûr les agriculteurs. Le but est de « dire comment, demain, on répond à des enjeux plantaires qui nous concernent tous ». En revanche, Planet A a du mal à trouver des financements, et accuse un déficit important.

« Notre ambition, c’est que Châlons devienne la « COP » agricole »

80km/h ou 90h km/h ?

La nouvelle est tombée ce jeudi soir : l'Assemblée nationale a voté un assouplissement des 80 km/h sur certaines routes secondaires, en laissant la responsabilité aux départements et aux maires d'adapter la vitesse. C'était un des détonateurs de la crise des "gilets jaunes. Qu’en pense Benoist Apparu ? Pour lui, c’est clair, il faut garder cette limitation.

« J’assume totalement le 80km/h. Là encore, il faut savoir ce qu’on veut »

Sur la question de la limitation de la vitesse à 80 km/h sur les routes secondaire, Benoist Apparu est très clair : « Est-ce qu’on veut ou pas réduire le nombre de morts sur les routes ? Je n’y peux rien, c’est comme ça, mais la vitesse est responsable de la plupart des morts. Vitesse plus alcool, c’est 90% des morts. Et donc, oui, il faut être d’une sévérité totale sur l’alcool au volant, et donc, oui, il faut réduire la vitesse sur les routes ».