Neuf mois après la claque historique du PS et ses alliés à la Présidentielle, Benoît Hamon part en reconquête, avec son mouvement Génération.s. Ce jeudi, il anime une conférence à Amiens, à l'Université de Picardie. Thème : "le défi d'une génération : être jeune en 2018".

Amiens, France

Il a entrepris un tour de France, à la rencontre des citoyens, des jeunes en particulier : Benoît Hamon est attendu à Amiens ce jeudi soir. Pour animer une conférence à 18h, au Pôle cathédrale de l'Université de Picardie. Benoît Hamon était ce jeudi l'invité de France Bleu Picardie. Le candidat aux 6% à la Présidentielle 2017, très critique sur le service national universel voulu par Emmanuel Macron. "Le gouvernement va consentir trois milliards d'euros de dépense pour ce service national universel qui ne servira à rien aux armées". Pour lui, cette somme pourrait être mieux utilisée dans l'Éducation nationale. Benoît Hamon, ancien ministre de l'Éducation affirme : "La carte scolaire de Jean-Michel Blanquer déshabille les uns pour habiller les autres."

A propos de la réforme de l'université :"Il faut faire confiance à la jeunesse et arrêter de la décourager. La réforme de l'université va fermer la porte de l'enseignement supérieur à beaucoup de bacheliers professionnels et technologiques et ce n'est pas une marque de confiance". Celui qui vient de lancer son mouvement Génération.s poursuit : "Ce qui m'intéresse chez les jeunes générations c'est qu'ils ont un rapport au travail qui est très différent de celui de leurs parents, ils ont intégré qu'ils auront plusieurs métiers dans leur vie, ils sont moins obsédés par l'idée de posséder les choses."