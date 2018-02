Invité de France Bleu Provence matin, l'ancien candidat socialiste à l'élection présidentielle demande à l'Etat actionnaire principal de Thales et à la région Sud-PACA de ne pas supprimer d'emplois chez Gemalto.

Marseille, France

Invité de France Bleu Provence matin, Benoît Hamon, ancien candidat socialiste à la présidentielle et président du mouvement Generation-s appelle l'Etat, actionnaire principal de Thales et la région Sud-Paca à ne pas supprimer des emplois chez Gemalto.

"La région PACA est très silencieuse sur le dossier Gemalto" (Benoît Hamon)

Benoît Hamon qui a rencontré des salariés de cet ex-fleuron de la carte à puce, racheté par le groupe Thales qui prévoit de supprimer 126 postes à La Ciotat et 66 à Gemenos demande à ce que la région Sud-PACA en charge du développement économique, "_très silencieuse sur ce dossier ouvre les yeu_x" .

"On peut dire merci à Emmanuel Macron" (Benoît Hamon)

L'ancien candidat socialiste à la présidentiel en appelle également à l'Etat actionnaire principal de Thales, "groupe qui fait des bénéfices". Benoît Hamon demande à ce qu'il n'y ait pas "de suppressions d'emploi chez Gemalto qui a bénéficié de millions de crédits d'impôt". Le responsable du mouvement Generation-s fustige les ordonnances Macron "qui facilitent les licenciements et qui permettent à ces multinationales de se débrouiller pour rendre déficitaire une filiale et faire des plans sociaux". "On peut dire merci à Emmanuel Macron".

L'Université de Toulon refuse d'accueillir Benoît Hamon

Benoît Hamon est aussi revenu sur la décision de l'Université de Toulon ne pas l'accueillir mardi 6 janvier pour une conférence sur "le contrat social du XXIeme siècle", au nom de la "neutralité du service public". Une décision que l'ancien candidat socialiste à la présidentielle ne comprend pas. "J'ai fait douze conférences dans des universités en France. C'est la première qui donne cet argument. C'est regrettable parce que l'Université est le lieu de la démocratie et le débat politique fait partie de la formation des citoyens. Apparemment à Toulon, c'est différent et je le regrette". "C'est une position régressive alors qu'on va fêter le 50eme anniversaire de Mai 68", insite l'ex socialiste.

"Je suis fidèle à l'OM" (Benoît Hamon)

Benoît Hamon affirme qu'il n'a "jamais été très pro-PSG". Après le score (9-0) de l'OM à Bourg-en-Bresse en coupe de France, l'élu originaire de Bretagne explique : "quand votre club de coeur n'est pas en haut l'affiche, je me suis rattaché à l'Olympique de Marseille depuis de nombreuses années et je continue. Je suis fidèle".