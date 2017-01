Primaire de la gauche : résultats et réactions en Poitou

Comme au niveau national, Benoit Hamon est arrivé en tête dans le Poitou et il devance Manuel Valls. Pourtant, Benoit Hamon n'avait pas de soutien déclaré parmi les personnalités de gauche du Poitou.

En Vienne comme en Deux Sèvres, l'ordre est respecté avec un trio de tête : Hamon suivi de Valls et enfin de Montebourg qui n'arrive pas à se qualifier.

Deux Sèvres : Hamon en tête avec plus de 38% des voix

En Deux Sèvres, ce sont 9 046 personnes qui se sont déplacées pour aller voter. Benoit Hamon est arrivé en tête avec 38,18 % contre 32,3 % à Manuel Valls. Arnaud Montebourg arrive loin derrière avec 17,03%.Benoit Hamon a réalisé ses meilleurs scores dans les bureaux de Celles sur Belle, Argenton Les Vallées et Niort Centre ville.Manuel Valls lui se détache à Cerisay, Mauléon ou encore Saint Varent.

Vienne : Benoit Hamon devance Manuel Valls de 5 points

Dans la Vienne là aussi, Benoit Hamon arrive en tête mais avec 35,65% des voix. Manuel Valls obtient 30,24% des voix. Arnaud Montebourg 18,84%. Suivent Vincent Peillon (7,53%) François de Rugy (4,84%). Il y a eu 11234 votants.A Poitiers, Benoit Hamon devance Manuel Valls de 307 voix.

Manuel Valls est le mieux armé selon Alain Claeys

A Poitiers, où le député maire PS Alain Claeys apporte son soutien à Manuel Valls et le réaffirme avant ce second tour de la primaire de la gauche "l'enjeu est de ne pas avoir à choisir entre F Fillon et M Le Pen et donc le deuxième tour de cette primaire ce n'est pas de désigner le futur premier secrétaire du PS mais celui qui nous représentera à l'élection présidentielle. Dans le contexte, c'est Manuel Valls qui est armé pour remplir cette mission par les responsabilités qu'il a exercées en tant que Premier Ministre".

Les soutiens déclarés de Benoit Hamon se comptaient sur les doigts d'une main dans le premier tour avant la primaire. En Vienne, Jean Philippe Ruaud conseiller municipal à Ligugé estime que "ce vote est différent de la primaire de la droite où il s'agissait d'éliminer Sarkozy". Et il précise "Là, c'est un vote d'adhésion à des valeurs".

En Deux Sèvres, Martine Courjaud, soutien actif de Benoit Hamon se dit optimiste pour le deuxième tour "c'est un bosseur, il a de bonnes idées".

En Deux Sèvres Rodolphe Challet rejoint le camp Hamon

Le conseiller départemental des Deux Sèvres Rodolphe Challet , qui a soutenu Arnaud Montebourg, se rallie, comme le défenseur du Made In France, à Benoit Hamon

A noter que Benoit Tirant premier secrétaire du PS dans la Vienne se range derrière Manuel Valls après avoir soutenu Vincent Peillon. Quant à Véronique Massoneau, députée de la Vienne, ex EELV et directrice de campagne de François De Rugy, elle attend la décision de son candidat pour se prononcer. François de Rugy souhaite rencontrer les deux candidats finalistes avant de se prononcer.