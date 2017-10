Benoît Hamon : "Il y a de grandes questions qui sont mal traitées dans le débat politique"

L'ancien candidat du Parti socialiste à l'élection présidentielle de 2017 Benoît Hamon fait maintenant le tour de France pour son nouveau mouvement, le Mouvement du premier juillet. Il est venu s'expliquer dans les studios de France Bleu isère avant de rencontrer les salariés de General Electric

"Il y avait près de 800 personnes, beaucoup d'étudiants. Nous avons eu un débat passionnant", raconte Benoît Hamon au sujet de son intervention jeudi soir à l'Université Grenoble-Alpes. Pour le candidat malheureux du Parti socialiste à la dernière élection présidentielle, il est important d'être à l'écoute de la jeunesse aujourd'hui. "Les jeunes expérimentent le monde du travail d'une façon totalement différente de leurs parents", explique-t-il. Cet échange avec les étudiants était également pour Benoît Hamon l'opportunité de présenter son nouveau mouvement : le Mouvement du premier juillet, ou M1717.

Un nouveau mouvement pour de nouvelles questions

"Ce n'est pas juste pour faire un mouvement de plus", se défend Benoît Hamon. Pour lui, la création de ce nouveau mouvement a pour but d'entamer une réflexion autour de questions "qui sont assez mal traitées aujourd'hui dans le débat politique". Des questions qui portent sur l'avenir, comme la transition écologique, la portée démocratique de l'Europe, ou encore la mutation du travail à l'ère du numérique. "La richesse créée par les machines, que financera-t-elle ?", interroge-t-il, "Est-ce qu'elle ira abondamment enrichir les dividendes des actionnaires, ou est-ce qu'elle ira financer la Sécurité Sociale dans notre pays et l'épanouissement des individus ?"

Repenser la gauche en France

Après sa défaite à l'élection présidentielle, Benoît Hamon a vu le Parti socialiste se désagréger peu à peu. Alors que son propre mouvement commence à rassembler des soutiens, la question d'un remplacement de l'un par l'autre se pose. "Dépasser le Parti socialiste, ce n'est pas un but dans la vie, mais ça monte petit à petit", avance le créateur du M1717, selon lequel "Le repli dans les vieux partis n'a aucun intérêt pour la gauche aujourd’hui". Toutefois, il précise qu'il n'a aucune intention de refonder un parti autonome du même type que le PS : "Le but n'est pas de créer un nouvel "enclos" mais une formation nouvelle qui doit dialoguer avec les autres"

Comme d'autres personnalités avant lui -Arnaud Montebourg, Jean-Luc Mélenchon ou Philippe Poutou- Benoît Hamon sera en visite ce vendredi matin sur le site de General Electric à Grenoble.

Comme d'autres personnalités avant lui -Arnaud Montebourg, Jean-Luc Mélenchon ou Philippe Poutou- Benoît Hamon sera en visite ce vendredi matin sur le site de General Electric à Grenoble. Il y rencontrera les salariés de l'entreprise, visés par un plan social qui touche 345 emplois. Que peut-il promettre à ceux qui risquent de perdre leur travail ? "Rien", répond-il. "Nous n'avons pas le pouvoir, donc nous serions des menteurs si nous leur promettions quoi que ce soit." Pour lui, ce dialogue servira avant tout à "avoir un échange, sans chercher à récupérer quoi que ce soit".