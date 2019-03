Benoît Hamon, invité de France Bleu Périgord : "Le seul vote utile, c'est le vote pour vos idées"

À deux mois des élections européennes, Benoît Hamon était en Dordogne pour faire campagne. Hier, jeudi 21 mars, l'ex-ministre de l'Éducation a rencontré une délégation de stylos rouges, les enseignants en colère. Il a ensuite participé à une réunion publique au foyer socio-culturel de Trélissac, pour parler d'Europe.

Et il était notre invité, ce vendredi matin, sur France Bleu Périgord. L'occasion de parler des gilets jaunes, de la gauche morcelée pour les élections, du grand débat national...

Merci au comité @generation_GPgx@speytavie pour l’organisation de cette belle soirée à Périgueux. De la curiosité, de l’envie et de l’espoir pour porter une voie nouvelle en Europe résolument sociale et écologiste #AgoraLivepic.twitter.com/j1W0y9dd0h — Benoît Hamon (@benoithamon) March 21, 2019

Concernant les gilets jaunes, la tête de liste de Génération.s, continue de soutenir le mouvement. "Je soutiens la revendication sociale, ceux qui disent qu'ils ne sont pas assez payés pour le travail qu'ils font. Qu'est-ce qu'il se passe dans ce pays ? Quand vous travaillez, vous produisez de la richesse. Mais la part qui vous revient est de plus en plus petite, alors que celle qui va à l'entreprise et à l'actionnaire est de plus en plus grande. Donc c'est pas illégitime comme demande", explique-t-il.

Mais ceux qui saccagent un restaurant pour faire entendre leurs revendications, ça c'est inutile. La pédagogie de la casse, c'est pas bon. Ces violences ne mènent nulle part".

Pour sortir de la crise, il faut des réponses sociales et démocratiques. Emmanuel Macron n’a fait que des réponses sécuritaires

Benoît Hamon qui s'oppose à la mobilisation des forces Sentinelles pour maintenir l'ordre lors de la prochaine manifestation des gilets jaunes. « Croyez-vous que les militaires soient formés pour le maintien de l’ordre ? Ce sont des militaires professionnels dont le boulot, c’est de faire la guerre sur des théâtres d’opérations à l’extérieur. Je ne crois pas que leur mission aujourd’hui soit de protéger des bâtiments publics si des manifestants venaient à les attaquer », dit-il.

"Une sorte d'escalade sécuritaire"

Pour lui : "Pour sortir de la crise, il faut des réponses sociales et démocratiques. Emmanuel Macron n’a fait que des réponses sécuritaires. Avec au passage, un ministre de l’Intérieur totalement incompétent qui n’a pas d’autres solutions que de décapiter la moitié de la préfecture de police. On est dans une sorte d’escalade sécuritaire."

Pas convaincu par le grand débat

Le grand débat national ? "Cause toujours", répond l'ex-candidat PS à la présidentielle. "Il y a les Français, et puis Emmanuel Macron qui est là...Il fait ses balles, comme au tennis. On est un mur et il fait ses balles dessus. On répond, il discute, ça dure 8 heures, les journalistes disent'quelle performance physique, il s'est retroussé les manches !'".

"Mais sur le SMIC, sur les salaires, sur les pensions, sur les services publics… Pourquoi est-ce qu’on continue des gares ? Pourquoi est-ce qu’il y a 120.000 postes de fonctionnaires qui vont être supprimés ? », s'interroge Benoît Hamon.

Garder sa liberté pour les élections européennes

Refusant toujours les mains tendues par Raphaël Glucksmann, tête de liste de Place publique, allié au PS, et du parti communiste, Benoît Hamon dit vouloir garder sa liberté. « Tout ça, c’est de la cuisine d’appareils. Moi, je suis un homme libre depuis les élections présidentielles. Je n’ai pas du tout l’intention de perdre cette liberté dans je ne sais quelle combine qui consiste à construire une petite liste, avec un programme pas clair. Et surtout, on ne sait pas ce que les gens feront une fois élus", explique-t-il.