Benoit Hamon : "je me vois en vainqueur de cette primaire"

L'ancien ministre de l'éducation, candidat aux primaires citoyennes de la gauche, était l'invité de France Bleu Béarn jeudi matin.

Benoit Hamon était en campagne mercredi dans les Pyrénées-Atlantiques. Il a commencé sa tourné par le pays Basque, où il a notamment déclaré que L'Etat français devait s'impliquer dans le processus de désarmement d'ETA.

Benoit Hamon est soutenu en Béarn par la députée Nathalie Chabanne. Il tenait mercredi une réunion publique à Bizanos. Il était l'invité de France Bleu Béarn ce matin.

"Je me vois en vainqueur de cette primaire"

Benoit Hamon en est convaincu : il sera le candidat de la gauche à l'élection présidentielle. "Parce que je propose un projet politique, des options aux Français, qui peuvent rassembler non seulement des électeurs socialistes de la primaire, mais aussi mais bien au delà à gauche, des écologistes et des hommes et des femmes qui jusqu'ici ne se reconnaissaient pas dans le PS".

"Le revenu universel , c'est la sécurité sociale du XXIe siècle"

Concernant la mesure phare de son programme, le revenu universel, qui viendrait en complément d'un salaire ou d'une retraite, le candidat estime "qu'aujourd'hui, on partage le travail de manière sauvage entre ceux qui sont au chômage, et aimeraient travailler, ceux qui travaillent mais travaillent trop et sont surmenés, et donc malheureux au travail, même s'ils sont contents d'avoir un salaire. La question est de savoir si nos vies doivent être colonisées par le seul travail, est-ce qu'on ne se réalise que par le travail? Il me semble que non . Il est d'autant plus nécessaire de penser l'avenir et de le préparer, le maîtriser, et ne pas le subir, que la révolution numérique va nous permettre sans doute de travailler moins, car tout ce dont l'humanité a besoin sera finalement fabriqué par moins de travail humain nécessaire. Il faut donc penser une nouvelle protection sociale".

"Marine Le Pen peut ne pas être présidente de la République"

Benoit Hamon n'imagine pas la gauche vaincue, mais "ce serait bien qu'on ne regarde pas l'élection présidentielle en pensant que Marine Le Pen a perdu d'avance. Beaucoup pensaient que Donald Trump ne pouvait pas être président des Etats-Unis, donc cette perspective existe. La question, c'est la droite peut-elle battre Marine Le Pen ou la gauche est-elle mieux placée? Je pense qu'il n'y a un qu'un projet qui projette un imaginaire puissant face à Marine Le Pen qui puisse l'emporter et la battre".

"Il va falloir penser à la transition pour que notre consommation d'énergie soit beaucoup plus sobre"

Le candidat veut réduire la consommation d'énergies fossiles, et réduire la part d'électricité issue du nucléaire au profit du renouvelable, car "cela donne des perspectives de développement et d'emplois considérables, notamment dans ce qu'on peut appeler les emplois verts, les emplois climatiques, ceux qui assument un nouveau modèle de développement".

Il est également favorable au modèle de l'agro-écologie, qui pourrait générer "40% d'emplois supplémentaires. C'est formidable, et en plus cela se fait au profit de notre santé puisque nous ne mangerons pas d'aliments abîmés par les pesticides, qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Que voulons nous? Je préfère un modèle économique où il y a plus d'emplois et où ce qui est produit est meilleur pour ma santé, je crois aussi que c'est le pays dans lequel ont le droit de vivre mes enfants".

Les électeurs de gauche sont appelés à voter les dimanches 22 et 29 janvier pour les primaires.