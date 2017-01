Benoît Hamon l'emporte aussi en Gironde, les élus bordelais mal à l'aise

La plupart des élus du département de la Gironde avaient opté pour Manuel Valls. L'annonce de la victoire de Benoît Hamon les met mal à l'aise.

Difficile de sa connaître les résultats dans le département de la Gironde. A la Fédération départementale où étaient collectés les résultats, les responsables ont expliqués ce dimanche soir que les scores seraient communiqués... lundi après-midi. A 22 heures, seuls 50% des bureaux de vote avaient été collectés mais impossible de communiquer le moindre résultat. Sauf pour confirmer que Benoît Hamon arrivait en tête dans quasiment tous les bureaux. Dans quelle mesure ? Avec un écart similaire à celui enregistré au plan national ? Nous n'aurons donc pas eu de réponse.

Des élus timides... ou muets

Le compte Twitter de Michèle Delaunay est resté muet ce dimanche soir. La députée qui habituellement twitte plus vite que son ombre n'a pas commenté la victoire de Benoît Hamon dans la primaire de la gauche. Présente au siège de la fédération socialiste, Michèle Delaunay, soutien de Manuel Valls, a expliqué que Benoît Hamon devait évoluer et assumer en partie le quinquennat de François Hollande. Même discours chez l'autre députée de Bordeaux Sandrine Doucet qui, elle-aussi, continue de se dire socialiste et déterminée à le rester. Le président de la région Alain Rousset s'est contenté de souligner sur son compte Twitter l'amélioration de la participation. Mais pas un mot pour saluer le succès de Benoît Hamon. Le maire de Libourne Philippe Buisson a pour sa part commenté le meeting de François Fillon à La Villette. Mais pas le résultat de la primaire de sa propre formation !

Quand @FrancoisFillon passe sans transition de la polémique sur le salaire de sa femme aux faibles 800€ d'un agriculteur, il y a malaise ..? — Buisson Philippe (@phbuisson) January 29, 2017

Les principaux élus de la Gironde semblaient bel et bien gênés aux entournures alors qu'il se murmure que deux députés du département pourraient choisir de soutenir Emmanuel Macron : Gilles Savary et Florent Boudié. Seule la candidate à la succession de Noël Mamère à Bègles s'est laissée aller. Il faut dire que Naïma Charaï était à Paris, en bonne place près de la tribune lors du discours de victoire de Benoît Hamon.