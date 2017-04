Benoît Hamon à la rencontre des habitants du quartier de Basseau à Angoulême

Benoît Hamon était à Angoulême ce dimanche. Le candidat socialiste a rencontré les habitants du quartier de Basseau entre 12 heures 30 et 14 heures 30.

A une semaine du premier tour, Benoît Hamon poursuit sa tournée dans l'ouest de la France. Après Rennes et Niort, il était ce dimanche midi à Angoulême (Charente). Le candidat socialiste est venu à la rencontre des habitants du quartier de Basseau. Au programme : visite du quartier, pique-nique et même distribution de chocolats !

Séance photos pour @benoithamon au quartier Basseau à Angoulême pic.twitter.com/9FDohRpiVP — Bleu_La_Rochelle (@Bleu_Rochelle) April 16, 2017

A la peine dans les sondages, Benoît Hamon a pris un véritable bol d'air en ce week-end de Pâques. Des dizaines d'habitants sont venus le voir : "En fait, dans les quartiers, c'est Pâques tous les jours !, rigole-t-il. L'accueil est bon et chaleureux. Mais ça ne veut pas dire que les habitants ne viennent pas avec des demandes et des problèmes. Vous aurez remarqué, là où les gens vivent plus modestement, la générosité et la solidarité sont plus spontanées. La question c'est est-ce qu'on continue à l’ignorer ou à en faire une force ?"

Là où y'a du chômage et là où les discriminations sont les plus fortes : moi j'y vais. Les autres : non" - Benoît Hamon

Le candidat socialiste a fait une visite du quartier de Basseau. © Radio France - Mathilde Choin

Le choix de ce déplacement dans le quartier de Basseau n'est pas si anodin que cela pour le candidat de la gauche : "C'est un quartier qui ressemble à beaucoup d'autres quartiers en France. Où les français font l'expérience de ne pas avoir les mêmes droits que les autres. Il n'y a pas de médecins, pas un seul service public. Ce qui reste c'est une boucherie qui sert aussi d'épicerie."

Benoît Hamon est parti dans la foulée direction Bordeaux où il a organisé un "stand-up", un discours de 25 minutes dans les rues de la ville. Puis il finira sa tournée dans l'ouest ce mardi avec un meeting à Toulouse.