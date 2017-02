Benoît Hamon officiellement investi candidat à la présidentielle par le Parti socialiste

Une semaine après sa victoire au second tour de la primaire de la gauche, Benoît Hamon a été officiellement investi dimanche candidat à l'élection présidentielle par le Parti socialiste. Au cours de son discours, il a dit vouloir rassembler sa famille politique pour la mener à la victoire".

Après sa victoire au second tour de la primaire du Parti socialiste et de ses alliés, il y a tout juste une semaine, Benoît Hamon a été officiellement investi candidat à la présidentielle, dimanche, à la Mutualité à Paris. L'ancien ministre et actuel député va donc représenter le PS et lancer sa campagne. Si environ 2000 personnes étaient présentes pour assister au discours du candidat, la "famille" socialiste était loin d'être au complet.

Bernard Cazeneuve, Manuel Valls et d'autres ténors absents

Si l'on ne sait toujours quelle implication pourrait prendre Manuel Valls, ancien Premier ministre et candidat malheureux à la primaire, dans la campagne socialiste, ce dernier n'était pas présent lors du discours de Benoît Hamon. Idem pour la majorité des poids lourds du gouvernement, dont le Premier ministre Bernard Cazeneuve, tous se se sont fait excuser.

Dans la salle de la Mutualité à Paris, sept membres du gouvernement se trouvaient aux premiers rangs : Najat Vallaud-Belkacem, Matthias Fekl, Axelle Lemaire, Thierry Mandon, Laurence Rossignol, Pascale Boistard et l'écologiste Emmanuelle Cosse.

L'ancienne Garde des Sceaux et ministre de la Justice, Christiane Taubira, avait aussi fait le déplacement. Vincent Peillon et Arnaud Montebourg, tous deux candidats à la primaire, ainsi qu'Aurélie Filippetti étaient également présent lors de se discours d'investiture.

Parcourez les moments forts du discours d'investiture de Benoît Hamon

"J'ai une responsabilité immense, celle de rassembler notre famille politique et de nous mener à la victoire" — Benoît Hamon, candidat du PS à la présidentielle

#Mutualité Je veux rassembler la gauche qui invente notre avenir, fait vivre les solidarités et défend l'intelligence collective. pic.twitter.com/VP8etAbBlj — Benoît Hamon (@benoithamon) February 5, 2017

"Je perçois partout où nous allons qu'est en train de se lever une aspiration qui va démentir une fois de plus les pronostics" #Hamon2017 — Parti socialiste (@partisocialiste) February 5, 2017

"La gauche que je veux représenter est une gauche hospitalière qui tend la main aux migrants" — Benoît Hamon, candidat du PS à la présidentielle

Mon objectif 👉apporter solutions aux menaces qui pèsent sur le quotidien et l'avenir de nos enfants : changement climatique, terrorisme, etc pic.twitter.com/z4w436e1aJ — Benoît Hamon (@benoithamon) February 5, 2017

"Je ne crois pas du tout dans cette forme d'immaturité qui consiste à choisir un homme providentiel, un guide" — Benoît Hamon, candidat du PS à la présidentielle

"La transition énergétique est l'un des plus grands rendez-vous proposé à la gauche dans son histoire" @benoithamon #Hamon2017 pic.twitter.com/fxl8rQQixS — Parti socialiste (@partisocialiste) February 5, 2017

"Les maladies chroniques, qui touchent le plus les Français, nous poussent à avoir une politique de santé orientée sur l'environnement" pic.twitter.com/ml6qm2xpCP — Parti socialiste (@partisocialiste) February 5, 2017

"La transition énergétique et la lutte contre la pollution impliquent des choix forts et ambitieux, par exemple sortie du diesel d'ici 2025." — Benoît Hamon, candidat du PS à la présidentielle

"Je veux que la 1ère étape du revenu universel soit dédiée aux 18-25 ans parce qu'ils expérimentent le plus les difficultés du travail" pic.twitter.com/A1pf3fXW9F — Parti socialiste (@partisocialiste) February 5, 2017

"Je ne tiens pas pour acquis le viol de la légalité internationale en Crimée. Je le dis à ceux qui sont fascinés par Poutine" — Benoît Hamon, candidat du PS à la présidentielle

Relancer le projet européen(1/2)👉1) Défense commune; 2) traité énergétique, pour notre indépendance; 3) investissements écologiques massifs; pic.twitter.com/397YXsO8O6 — Benoît Hamon (@benoithamon) February 5, 2017

Relancer le projet européen(2/2) : 4) contrôle démocratique de la Zone Euro. Pour y parvenir, besoin d'une alliance des progressistes UE. pic.twitter.com/3nNdLoYOy5 — Benoît Hamon (@benoithamon) February 5, 2017

"J'aspire à un nouveau traité budgétaire européen" — Benoît Hamon, candidat du PS à la présidentielle

"C'est l'engagement que je prends avec la mise en œuvre dans le prochain quinquennat d'une sixième République" @benoithamon #Hamon2017 — Parti socialiste (@partisocialiste) February 5, 2017