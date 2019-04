Benoit Hamon passe la journée à La Souterraine

Benoit Hamon a passé la journée de mardi en Creuse. L'ex-candidat PS à la présidentielle est actuellement en campagne pour les élections européennes. Il a décidé de rendre une petite visite aux cheminots de la Souterraine et aux salariés de LSI (ex-GM&S).

Benoit Hamon vient de passer la journée de ce mardi 9 avril en Creuse! Il est arrivé en gare de la Souterraine par le train de 11h20. Un petit groupe d'élus locaux, socialistes pour la plupart, est venu l'accueillir sur le quai. Michel Vergnier, le maire de Guéret, Jean-François Muguay, le maire de la Souterraine étaient là notamment.

Benoit Hamon a ensuite rencontré des cheminots creusois. Ils ont évoqué ensemble l'avenir de la gare et la problématique de la suppression des agents. Benoit Hamon a ensuite rendu visite aux représentants syndicaux de LSI.

A un moment il faudra faire la grève des impôts, s'il n'y a pas de services publics

A la fin de sa visite, Benoit Hamon n'a pas hésité à employer cette formule cash: "Ici on paye des impôts. On en paye de la même manière que dans des départements un peu plus loin, où il y a des services publics. A un moment il faudra faire la grève des impôts, s'il n'y a pas de services publics."

Ce franc-parlé et la simplicité affichés par Benoit Hamon ont semblé faire mouche. Yann Desenfant, le secrétaire départemental de la CGT cheminots en Creuse relève: "C'est lui qui a demandé à voir des cheminots. Pour nous c'est positif!" Pour les salariés de la SNCF, cette visite était aussi l'occasion de faire remonter leurs angoisses: " Nous pensons qu'il faut alerter tous les hommes politiques sur la situation en Creuse et au niveau national du service public ferroviaire.... Après concrètement, quel pouvoir Benoit Hamon a-t-il? On ne sait pas", s'interroge Yann Desenfant.