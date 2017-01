Primaires de la gauche : Benoît Hamon vainqueur aussi en Côte-d'Or

C'est finalement Benoît Hamon qui remporte la primaire socialiste, à l'issue du second tour qui avait lieu ce dimanche. Le député des Yvelines bat très largement Manuel Valls, avec 58,87 % des suffrages, contre 41,13 pour Manuel Valls. En Côte-d'Or, il remporte 59,04 % des suffrages exprimés.

Benoît Hamon victorieux à l'issue du second tour de la primaire de la gauche. Le député des Yvelines l'a largement emporté face à Manuel Valls, en battant l'ex Premier ministre 58,87 % à 41,13 %. Les électeurs ont été très nombreux à se déplacer pour voter, dans toute la France, plus de 2 millions d'électeurs ont glissé leur bulletin dans l'urne.

16 000 électeurs en Côte-d'Or

En Côte-d'Or, ils ont été plus de 16 000 à se prononcer, et la tendance allait vers Benoît Hamon, qui remporte 59,04 % des suffrages dans notre département. Partout en Côte-d'Or, les électeurs de gauche ont choisi le candidat Hamon. Deux communes seulement ont placé Manuels Valls en tête, il s'agit de Fontaine les Dijon et Saint Apollinaire.

Un écart important entre les deux candidats

Partout ailleurs, l'écart était assez creusé entre les deux candidats, et plus particulièrement à Dijon, où 61 % des électeurs se sont prononcés pour Benoît Hamon. Mais la palme revient à Sombernon, où les électeurs ont élu le député des Yvelines avec 77 % des suffrages exprimés, contre 22 % seulement pour Manuel Valls.