Benoît Hamon vainqueur de la primaire dans les Bouches-du-Rhône et le Var

Les résultats nationaux du second tour de la primaire de la gauche se confirment en Provence : Benoît Hamon arrive en tête dans les Bouches-du-Rhône avec 58,12% et dans le Var avec 54,37%

Benoît Hamon sera donc le candidat du Parti Socialiste et de ses alliés aux élections présidentielles d'avril prochain. L'ancien ministre de l'Education est arrivé en tête du second tour de la primaire de la gauche ce dimanche, avec, au niveau national, 58,87 % des voix, contre 41,13 % pour Manuel Valls.

Benoît Hamon devance également son adversaire dans les Bouches-du-Rhône, avec 58,12% (contre 41,88% pour Manuel Valls). A Marseille, il récolte 59% des voix. Même tendance dans le Var, où le désormais candidat PS à l'élection présidentielle obtient 54,37% des suffrages (et Manuel Valls 45,63%).

Une hausse de la participation

Par rapport au premier tour, la participation est en hausse dans les deux départements. 21 336 sympathisants de gauche se sont mobilisés dans les Bouches-du-Rhône et plus de 22 221 dans le Var. En tout, le second tour aura mobilisé plus de 2 millions d'électeurs en France. C'est moitié moins que la primaire de la droite en novembre dernier.

Quelques rares communes provençales tentées par Valls

Cette vague pro-Hamon connaît quelques petites exceptions, notamment à Rognes, Saint-Cannat, où encore Saint-Rémy-de-Provence où Manuel Valls termine en tête. L'ancien premier ministre est même largement gagnant dans les bureaux de vote du 8ème et 13ème arrondissement de Marseille.

En revanche à Aix, où les deux candidats étaient au coude à coude au premier tour, Benoît Hamon est passé en tête. Et à Arles, le choix des votants est clair : l'ancien ministre de l'éducation récolte presque le double de voix par rapport à son adversaire.