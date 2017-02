Benoît Hamon visite la Moselle au pas de course

Le candidat de la gauche à la présidentielle est en campagne en Moselle ce vendredi. Benoît Hamon doit notamment se rendre à Folschviller sur le site de Neuhauser où 259 postes sont menacés.

Benoît Hamon est arrivé ce vendredi matin en gare de Metz, pas forcément en terrain conquis. Le candidat de la gauche a été accueilli par le maire de Metz, Dominique Gros qui soutenait Manuel Valls à la primaire, mais aussi par la député mosellane Aurélie Filippetti, compagne...d'Arnaud Montebourg. "C'est la règle", a immédiatement expliqué Dominique Gros, "maintenant que Benoît Hamon est désigné, ma place est dans la discipline républicaine".

Même son de cloche pour Aurélie Filippetti. La député socialiste s'est rangée derrière Benoît Hamon sans état d'âme : "Je le soutiens totalement et je travaillerai à ses côtés pour la réussite de sa candidature à la présidentielle".

Je veux parler de ces situations invisibles, de ceux qui souffrent au travail" - Benoît Hamon

Benoît Hamon est ce vendredi matin à l'hôtel de ville de Forbach, puis à l'usine Testo et dans une pépinière d'entreprise pour échanger avec des acteurs économiques. "Je veux parler de ces situations invisibles, de ceux qui souffrent au travail, il y a non seulement un futur désirable mais possible" expliquait Benoît Hamon. Il tentera de donner un futur "désirable et possible" aux salariés de Neuhauser. Benoît Hamon se rendra en effet dans l'après-midi à Folschviller rencontrer une délégation de salariés de la boulangerie où 259 postes pourraient être supprimés. La direction justifie ce plan par la concurrence étrangère, et une surcapacité de production.