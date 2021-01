Benoit Payan appelle le gouvernement à accélérer la cadence sur la vaccination "ça n'est pas suffisant"

Benoit Payan le maire PS de Marseille était notre invité ce matin, deux semaines après son élection en conseil municipal, Benoit Payan revient sur les conditions de son accession au poste de maire et sur ses projets pour la ville

Cela fait deux semaines qu'il s'est installé dans le bureau de maire de Marseille , mais Benoit Payan l'assure, ça n'est pas une consécration pour lui "je prends cette nomination comme une responsabilité corrige t-il, en rappelant que Marseille est une ville qui est en souffrance "je le prends comme un défi que je vais relever de toutes mes forces" assure Benoit Payan

Marseille est une ville qui a besoin d'être relevée

Sur les conditions de sa désignation après la démission de Michèle Rubirola, le nouveau maire de Marseille se veut hermétique aux critiques notamment sur le déni de démocratie "j’écoute l'opposition quand elle fait des propositions" réplique Benoit Payan, pour quoi "parler de nous , ça n'a aucun sens".

Sur la question des écoles, le maire souhaite que l'on "reparte à zéro" et prône une concertation au sens le plus large possible, un cycle de discussions qui débutera "dès demain"

Il y a une méthode du printemps marseillais

Benoit Payan qui rappelle que Force ouvrière est le syndicat qui a "gagné les élections", mais qui veut que tout le monde soit autour de la table "il s'agit pour nous de respecter tout le monde"

Sur la campagne de vaccination anti covid qui débute en France, Benoit Payan promet "on mettra tous les moyens de la mairie de Marseille pour que tous les habitants soient vaccinés dans de bonnes conditions"

Benoit Payan qui s'insurge de la lenteur de la campagne de vaccination "je dis que ca va pas" martèle le maire de Marseille en rappelant que les allemands ont vacciné 200 000 personnes quand la France n'en a piqué de 516. Benoit Payan appelle le gouvernement "à se mettre au travail".