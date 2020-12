Benoît Payan est candidat à la succession de Michèle Rubirola à la mairie de Marseille

Premier adjoint socialiste de l'actuelle équipe municipale à Marseille, Benoît Payan, a confirmé ce mercredi, dans un message publié sur Facebook, être candidat à la succession de la maire Michèle Rubirola, qui a annoncé mardi sa démission. "Je me présenterai pour concrétiser le projet que nous avons porté ensemble, celui de faire participer tous les Marseillais, de relever notre ville et d'en finir avec l'incurie de ces dernières années", écrit-il.

Démission de Michèle Rubirola

Il salue le "courage" de Michèle Rubirola, première femme à accéder à la tête de la deuxième ville de France, en juillet dernier, sous les couleurs du "Printemps marseillais", une vaste union de la gauche et des écologistes. Elle avait succédé aux 25 ans de règne de Jean-Claude Gaudin (LR).

Mardi, lors d'une conférence de presse l'écologiste Michèle Rubirola a annoncé qu'elle quittait ses fonctions de maire, notamment pour raisons de santé, et souhaitant que le "binôme" qu'elle formait avec Benoît Payan perdure en s'inversant, et qu'elle devienne donc sa première adjointe quand il lui aura succédé dans le fauteuil de maire.

"Peu de responsables politiques auraient eu ce courage, de placer la réussite du projet avant leur destin personnel. Son choix est difficile et honnête, je le salue et le respecte. En plaçant Marseille en premier, elle est fidèle aux valeurs que nous défendons" poursuit Benoît Payan dans son message.

Candidature de Benoît Payan

S'il a été le chef de file de l'opposition socialiste pendant le dernier mandat de Jean-Claude Gaudin, Benoît Payan n'a pas toujours fait l'unanimité au sein des différentes composantes du "Printemps marseillais". Aussi avait-il laissé la tête de liste de cette union de la gauche à Michèle Rubirola quand les négociations avaient du mal à s'accorder autour de sa personne.

"Le Printemps marseillais, c'est un collectif que nous avons construit loin des étiquettes et des postures partisanes, avec l'ensemble de la gauche, des écologistes et des citoyens rassemblés et nous en sommes fiers", rappelle-t-il dans son message. "Notre majorité est belle et plurielle. Elle est à l'image de notre ville, qui sait se réinventer, se recréer. Elle écoute, elle dialogue, elle avance", ajoute-t-il.

Le Conseil municipal se réunira lundi matin et doit procéder à l'élection du nouveau maire de Marseille. Le "Printemps marseillais" ne dispose pas, à lui seul, de la majorité absolue. Comme en juillet, lors de l'élection de Michèle Rubirola, il devra compter sur les voix de l'ex-sénatrice socialiste Samia Ghali, actuellement deuxième adjointe au maire, et de ses soutiens pour l'atteindre.

C'est en quelque sorte "le quatrième tour" de cette élection municipale marseillaise.

