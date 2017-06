Benoit Payan : "Quand les socialistes ne sont pas unis, derrière il y a la défaite, la déroute"

Les socialistes des Bouches-du-Rhône n'ont pas été clairs sur leur appartenance au parti socialiste.

Henri Jibrayel et Patrick Mennucci qui continuent de se revendiquer du socialisme , c'est une preuve de courage ou un pari risqué ?

C'est tout à leur honneur, c'est preuve de courage et de fidélité et c'est assez rare pour être souligné , aujourd'hui le point et la rose ca rapporte moins qu'avant , et pourtant ces deux candidats sortant le portent avec fierté, avec le sentiment du devoir accompli mais aussi avec l'espoir de faire vivre la gauche dans le futur parlement.

Le renouvellement en politique , c'est finalement une bonne chose ?

Mais bien sur que c'est une chance, je n'ai pas envie d'être nostalgique, mais aujourd'hui on est dans une situation où le parti socialiste ne survira pas s'il ne change pas, moi ma responsabilité, ce sera de relever tout ca , de reconstruire quelque chose et à l'age qui est le mien , le chantier est extrêmement captivant pour l'avenir. Savoir comment on va pense la ville, comment on va penser la vie, qu'est ce qu'on va proposer ? les français attendent ça de nous.

C'est grâce ou à cause d'Emmanuel Macron tout ça ?

En tous cas, c'est un fait, Emmanuel Macron vient de dynamiter la vie politique telle qu'elle existait en France, à nous de la réinventer et de la reconstruire non pas de se morfondre en se disant "le vieux monde s'est éteint" et bien tant mieux.

Et le premier secrétaire fédéral Jean David Ciot qui s'affiche avec la mention "majorité présidentielle" ? on n'y comprend plus rien

J'espère qu'il sera au second tour et remporter l’élection , mais je pense que le PS ne pourra plus être comme il était auparavant. Et je pense que , de lui même il se mettra en retrait de la direction départementale du PS.