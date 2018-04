Berd'huis, France

Demain Jeudi à 13 heures, il y aura au moins 5 millions de téléspectateurs derrière leur poste de télévision pour regarder le journal de Jean-Pierre Pernaut, le JT le plus regardé de France . Un journal exceptionnellement délocalisé dans la commune de Berd'huis au coeur du parc régional du Perche dans l'Orne. Une commune de 1118 habitants .

"Bienvenue chez les ploucs..."

"Bienvenue chez les ploucs.. C'est Jean-Pierre Pernaut lui même , qui a choisi ce bourg rural , pour y interviewer le président de la république . Chaque jour , depuis 1988 , le journaliste a à coeur de montrer ce qu'est la France des territoires , loin de la Capitale. Pour autant prévient le maire de Berd'huis , Brigitte Luypaert, ce n'est pas "Bienvenue chez les ploucs"

Brigitte Luypaert, le maire de Berd'huis © Radio France - -Jean-baptiste Menanteau-

Car Berd'huis niché à la frontière de l'Orne et de l'Eure et Loire tire plutôt son épingle du jeu. Avec chaque année 40 habitants supplémentaires et un taux de chômage comparable à la moyenne nationale . Avec coiffeur, boulangerie, boucherie, tabac-presse, et hôtel restaurant ,Berd’huis n’est pas désertée par les commerces. Bien au contraire. Elle compte même 4 médecins, 4 infirmières, et un dentiste. Demain,c'est dans l'une des classes de la petite école communale que sera réalisée l'interview du chef de l'état .Une école connectée, équipée de tablettes et wifi .

une heure d'interview

Une heure d'interview entrecoupée de reportages . Il y sera question de fracture territoriale, de fermeture des services publics, de désertification médicale, ou de limitation de vitesse. A Berd'huis où l'on a voté FN à 30% lors de la dernière présidentielle, les habitants appréhendent diversement ce coup de projecteur sur leur commune. D'autant qu'il y aura de nombreuses forces de l'ordre pour canaliser les manifestants de tous secteurs ( sncf, poste, agriculture ) qui ont annoncé leur venue.

Emmanuel Macron sur TF1 ce jeudi © Maxppp - -photo PQR l'Est Républicain-

C'est la première fois que le petit bourg accueille un chef d'état. Mais cette année 2018 mettra décidément la commune à l'honneur puisqu'en juillet prochain, c'est la caravane et les coureurs du tour de France qui la traverseront lors de l'étape Fougères-Chartres.