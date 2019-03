Bergerac : Adib Benfeddoul, actuel 3ème adjoint, est candidat pour les élections municipales

Après le 8ème adjoint Jonathan Prioleaud, c'est au tour d'Adib Benfeddoul d'annoncer sa candidature pour les prochaines élections municipales de 2020. Il présente une partie de sa liste, composée de quelques membres de l'équipe municipale actuelle et de citoyens de la société civile.

Adib Benfeddoul, au centre, est candidat à la mairie de Bergerac, et présente son équipe.

Bergerac, France

Un nouveau concurrent pour la mairie de Bergerac ! Après l'annonce de la candidature du 8ème adjoint, Jonathan Prioleaud, c'est au tour d'Adib Benfeddoul de se lancer dans la course aux élections municipales de 2020.

Le 3ème adjoint, délégué aux finances, aux côtés de l'actuel maire de Daniel Garrigue, est aussi conseiller départemental et vice-président en charge de la santé à la CAB, la communauté d'agglomération. Adib Benfeddoul présente un projet à long terme, appelé "Bergerac 2020-2030 : gagnons ensemble les défis de demain".

Il promet, s'il est élu, de ne pas présenter de candidat à la présidence de la CAB, pour éviter des situations de blocages, comme cela a pu être le cas par le passé. Il s'engage aussi à ne pas augmenter les impôts et veut mettre en place un budget participatif, sur le modèle de ce qui existe déjà à Bordeaux et Brive. Concrètement, environ 5% du budget d'investissement de la ville serait consacré à des projets proposés par des citoyens.

"Une liste apolitique"

Un projet qui met l'accent sur la transition écologique et la solidarité. À ses côtés, Adib Benfeddoul a choisi de réunir "une liste apolitique". "Chacun a son étiquette, mais nous travaillons tous ensemble", assure-t-il. On y trouve quelques membres de l'actuelle équipe municipale, comme Marc Léturgie, Alain Plazzi, Rhizlane Robin El Greni, Alain Banquet ou encore Gaëlle Blanc-Lajonie, son actuelle binôme au conseil départemental.

Il y a aussi des membres de la société civile et du milieu associatif. C'est le cas de Pascale Lascaray-Solignac, avocate et ancien bâtonnier du barreau de Bergerac, Jean-Michel Bourg, retraité président du conseil de quartier ouest, Chrystelle Gauvillé, professeure documentaliste, Arnaud Queyrel, ingénieur agricole spécialisé en écologie, Valérie Lachaud, puéricultrice, Anne-Catherine Dupont, infirmière, Chrystelle Lagarde, secrétaire et Laure Albucher, reponsable de magasin.

Le reste de la liste sera présenté dans les prochains mois.

Le soutien de Daniel Garrigue ?

Même s'il ne revendique pas sa filiation avec Daniel Garrigue, Adib Benfeddoul lui est reconnaissant. "Si je suis ici aujourd'hui, c'est grâce à lui", estime le candidat. L'actuel maire bergeracois ne fait aucun commentaire pour l'instant. Il annoncera sa décision de soutenir, ou non, un candidat au mois de septembre. "Je respecterais sa décision", promet le 3ème adjoint.