Bergerac, France

A 18 mois des élections municipales, Christophe Fauvel n'a pas encore pris sa décision de se présenter ou non à la mairie de Bergerac : "C'est une option, je ne suis pas candidat à la base car j'occupe des mandats économiques aujourd'hui. Briguer la mairie voudrait dire renoncer à un ou plusieurs de ces mandats. Je n'ai pas encore franchi le pas."

"A un moment donné, je ferai des choix"

Christophe Fauvel est actuellement président de la CCI de la Dordogne, du Medef Nouvelle Aquitaine et du club de football de Bergerac, des mandats qui l'occupent à plein temps. "A un moment donné, je ferai des choix, concède Christophe Fauvel. Si je me lançais dans l'aventure des municipales, ça serait au détriment de ces mandats. Pour le moment, je suis à fond dans ces mandats. Ce que je fais me passionne, j'ai l'impression d'être utile. Mais la question que je dois me poser c'est à quoi je peux être le plus utile à mon territoire." Christophe Fauvel se donne jusqu'au début d'année 2019 pour réfléchir à une possible candidature.

