Bergerac : Christophe Fauvel lance une liste pour les municipales... sans être candidat

Bergerac, France

Christophe Fauvel se lance dans la campagne des élections municipales à Bergerac. Il ne sera pas candidat mais va constituer une liste "j'ai choisi d'honorer les mandats actuels à la Chambre de commerce et d'industrie, au Médef-Périgord et au Football-club de Bergerac." Cette liste sera "originale, avec beaucoup de nouvelles têtes et des amis qui m'auraient suivi si j'avais été candidat", et un programme "qui aurait été mon programme si j'avais été candidat"

Christophe Fauvel annonce une liste originale avec de nouvelles têtes Copier

Le programme et les membres de cette liste seront vraisemblablement annoncés début-2020.