Bergerac : l'ex maire Dominique Rousseau se présente aux municipales

Le maire de Bergerac Dominique Rousseau et Christophe Fauvel, le président de la CCI (archives Radio France)

Bergerac, France

Après Michel Moyrand à Périgueux, c'est un autre ancien maire socialiste de Dordogne qui souhaite se représenter aux suffrages lors des prochaines municipales.

Dominique Rousseau, ex maire PS de Bergerac et ex président de la CAB sera bien candidat sur une liste qui se veut apolitique à Bergerac. Il le confirme ce mercredi à France Bleu Périgord.

Il rejoindra la liste soutenue par l'actuel président de la CCI Dordogne Christophe Fauvel (qui lui-même ne souhaite pas être candidat).

Dominique Rousseau actuellement encore conseiller municipal de Bergerac rejoindra donc cette liste où devrait aussi figurer Alain Brettes, président de la CPME 24 et qui fut son adjoint à la mairie.

"La tête de liste n'est pas encore décidée. Un vote devrait avoir lieu au mois de janvier. Mais je fais partie des quelques candidats potentiels pour mener cette liste. Je n'exclue rien même si ce qui m'intéresse est simplement de figurer sur cette liste" explique Dominique Rousseau.

Exclusion du PS

Une décision qui a immédiatement fait réagir la fédération socialiste de Dordogne. "La fédération de la Dordogne du Parti socialiste et la section locale du PS de Bergerac prennent acte de la décision de Dominique ROUSSEAU de se présenter sur une liste autre que la liste soutenue par le Parti socialiste et conduite par Fabien Ruet, Premier Socialiste désigné par les militants bergeracois" estime le PS de Dordogne.

"Conformément à l’application des statuts de notre Parti, par ce choix, Dominique Rousseau s’exclut de lui-même du Parti socialiste" poursuit la fédération départementale.

Une prise de position qui amuse presque Dominique Rousseau : "De toute façon, je n'avais pas renouvelé ma carte au PS depuis l'an dernier je ne sais pas si la fédération est au courant. Et puis le PS est un parti qui est quelque part à la retraite en Dordogne" ironise l'ancien maire.

"Et le soutien de La République en Marche au PS à Bergerac devrait surtout poser question aux socialistes" martèle Dominique Rousseau. Car LREM a apporté son soutien à la liste conduite par le PS Fabien Ruet à Bergerac.