A Bergerac, la porte-parole d'Emmnanuel Macron appelle ses militants à convaincre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon

A cinq jours du second tour de la présidentielle, Laurence Haïm, porte-parole d'Emmanuel Macron animait une réunion publique à Bergerac. L'occasion pour elle une nouvelle fois d'expliquer le programme du candidat "En Marche!" et d'inciter les militants à convaincre les abstentionnistes.

"Allez convaincre les électeurs de Jean-Luc Mélenchon !" c'est l'un des messages lancé ce mardi soir à Bergerac par la porte-parole d'Emmanuel Macron. Laurence Haïm, ancienne journaliste du groupe Canal + était dans la cité de Cyrano pour une réunion publique. Elle a réuni plus de 150 personnes dans la salle de l'orangerie.

"Il faut convaincre que le changement et l'espoir sont possibles en politique" - Laurence Haïm

Lors de ce rendez-vous, axé notamment sur la ruralité, la porte-parole du mouvement "En Marche" a rappelé aux militants présents, que ce second tour "n'est pas un second tour comme les autres." "C'est une élection pour un choix de société, pour deux projets de société différents. Un projet de progressistes pour la démocratie et de l'autre un projet d'extrême-droite. Vous connaissez tous des gens qui sont dégoûtés par la politique ou qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Je vous demande d'aller convaincre ces gens," a lancé Laurence Haïm. "Il faut essayer, comme Barack Obama l'a fait, de convaincre que le changement et l'espoir son possibles en politique. Vous avez un rôle à jouer par rapport à cela," a-t-elle ajouté.

Une pointe d'inquiétude chez les militants

A quelques jours d'un rendez-vous crucial pour la France et pour leur candidat, les militants et sympathisants d' "En Marche!" restent méfiants. "Si on suit les sondages on peut dire que c'est gagné, mais il faut voir avec quel pourcentage. Pour qu'il puisse être légitime et gouverner correctement il lui faut au moins 60% des suffrages," confie Pierre, 73 ans, enseignant à la retraite. "Je suis inquiète pour dimanche car il faut penser aux législatives. Si le Front National atteint les 40%, combien va-t-il obtenir de députés ?" se questionne Denise, 65 ans.

Plusieurs élus de premier plan dans la salle

Face à la possibilité de voir Marine Le Pen accéder à l'Elysée, la conseillère départementale Sylvie Chevallier a adhéré pour la première fois à un parti. Elle a choisi "En Marche!". "J'ai envie de croire en ce mouvement. Il se passe quelque chose de grave dans le pays et je veux dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Je veux témoigner de cela et c'est pour cela que je me suis engagée." Dans la salle, d'autres élus de premier plan avaient fait le déplacement. Jean-Jacques de Peretti, maire de Sarlat et candidat aux législatives, Adib Benfedoul, conseiller départemental et adjoint au maire de Bergerac. Marc Mattera, président du Modem-Dordogne avait aussi fait le déplacement, tout comme le président des maires ruraux de Dordogne, Alain Castang. Au nom de son association il a d'ailleurs appelé à voter pour Emmanuel Macron dimanche prochain.