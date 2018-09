A 18 mois des élections municipales, Bergerac est déjà objet de convoitises. La possible candidature de Christophe Fauvel, patron du Medef Nouvelle Aquitaine et de la Chambre de commerce et d'industrie de la Dordogne, fait déjà des émules dans les rues de la ville.

Sur le marché de Bergerac, nombreux sont ceux qui ont entendu les bruits sur la possible candidature de Christophe Fauvel. Le président du Bergerac Périgord Football Club, également patron du Medef Nouvelle-Aquitaine et de la CCI de la Dordogne est une personnalité connue mais qui divise. "Il fait déjà beaucoup trop de choses, s'exclame Daniel. Et comme dit le proverbe : qui trop embrasse mal étreint !" A ses côtés, Monique encaisse mal les critiques de Christophe Fauvel sur la gestion de la ville : "Je m'occupe de plusieurs associations, il y a plein de choses à faire. Bergerac n'est pas une ville morte ! De toute façon, M.Fauvel, on ne le voit jamais !"

A l'inverse, des commerçants sont séduits par l'idée. Chantal par exemple se retrouve dans le constat de Christophe Fauvel : "Bergerac est à l'abandon ! Plus personne ne vient dans le centre-ville." De là à voter pour lui s'il se présente ? "Il est déjà plus jeune que le maire actuel, on a besoin de jeunesse. Je verrai en fonction de qui se présente, c'est encore tôt !"

Le maire actuel sourit, l'opposition laisse couler

Les velléités de Christophe Fauvel ont en tout cas fait réagir ses opposants, à commencer par le maire de Bergerac, Daniel Garrigue, qui ne se représentera pas en 2020 :

Tout le monde a droit d'être candidat, son annonce n'est pas une surprise pour moi car le bruit circulait depuis quelques temps. Vous savez, moi ça me fait plus sourire qu'autre chose !" Daniel Garrigue, maire de Bergerac

Ce que le premier édile prend moins bien, ce sont les critiques sur la gestion de la ville : "Ce sont des propos de café du commerce. Beaucoup de chantiers étaient dans les tuyaux et ils sont en train de sortir : le centre aqua-ludique, la voie verte, la maison des vins et du tourisme ... Bergerac retrouve une vraie dynamique !"

De son côté, Fabien Ruet, candidat déclaré à la mairie de Bergerac, actuellement dans l'opposition socialiste, préfère laisser parler. Récemment pris à partie sur Twitter par Christophe Fauvel, il déplore une telle attaque : "Ce sont des technique américaines à la Donald Trump ! Moi j'ai pris un engagement : ne pas être dans la polémique. On n'est pas élu pour ça ! Cela augure mal d'une réflexion sereine."

Et @FabienRuet ,je te rappelle juste que tu es déjà élu à la mairie, à la CAB..!! Pour cela j’espère que tu connais les préoccupations des Bergeracois,leurs attentes et surtout que tu agis pour les améliorer🤔Car poser ce type de question c’est comme defoncer une porte ouverte... https://t.co/eU4bc8UZs0 — Ch.FAUVEL 2️⃣4️⃣ (@ChFauvel) September 16, 2018

Christophe Fauvel s'exprimera ce jeudi sur France Bleu Périgord, il sera notre invité à partir de 7h50.