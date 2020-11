Bergerac : le maire Jonathan Prioleaud estime que Christophe Fauvel est ridicule.

Invité de l'émission 100% sport lundi soir sur France Bleu Périgord, Christophe Fauvel n'a pas mâché ses mots. Jeudi 12 novembre, Jonathan Prioleaud, le nouveau maire de Bergerac doit présenter les projets d'investissements sportifs de la ville. Le club de football de Bergerac, qui évolue en nationale 2 se verra doter de 12.000 euros en 2023 pour financer l'éclairage d’accès au stade Campréal.

Un règlement de comptes politique ?

C'est une misère pour le président du BPFC qui y voit un manque de respect total pour le club et l'ombre d'un règlement de compte politique, Christophe Fauvel ayant choisi de soutenir les opposants au futur maire. La réponse de Jonathan Prioleaud n'a pas tardé:" Christophe Fauvel se plaint et il est ridicule. Je lui rappelle qu'il y a le temps de l'élection et puis le choix des électeurs et les Bergeracois ont fait ce choix et moi je travaille avec tout le monde. Mais nous avons un budget contraint pour la ville de Bergerac".

Et le nouveau maire rappelle que lors du mandat précédent de Daniel Guarrigue, 700 000 euros avaient été alloués au football à Bergerac, plus 72 000 euros de subventions à l'année. Pour le maire de Bergerac, le patron du BPFC est "ridicule , il se plaint, c 'est sa posture sur les réseaux sociaux. "

Christophe Fauvel n'est pas venu le voir à la mairie

Jonathan Prioleaud dit avoir reçu tous les dirigeants des équipes sportives de la ville, à l'exception de Christophe Fauvel qui n'est pas venu le voir pour parler de l'avenir de son club. Son bureau reste visiblement ouvert. Le ballon semble désormais dans les pieds du président du club de football de Bergerac.