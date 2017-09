Bernard Brochand demande la suspension de la loi "Littoral"

Le député des Alpes-Maritimes, Bernard Brochand, en appelle à Emmanuel Macron pour suspendre la loi "Littoral". Il a écrit une lettre au président de la République, le 6 septembre dernier, et demande une modification du décret.

Bernard Brochant appelle Emmanuel Macron à l'aide. Le député de la 8ème circonscription des Alpes-Maritimes a écrit un courrier au président de la République, mercredi 6 septembre, dans lequel il demande la suspension pure et simple de la loi "Littoral".

"Retravailler et assouplir la loi"

Le sujet est pris très au sérieux par Bernard Brochand. Il a déjà écrit à plusieurs ministres au début du mois de juillet, sans toutefois obtenir, pour l'heure une réponse à ses inquiétudes. L'ancien maire de Cannes a donc pris la décision d'écrire au président de la République. "Plusieurs plagistes viennent de recevoir de la part du Préfet des contraventions de grande voirie déférées au tribunal administratif de Nice, afin d'obtenir la démolition de leurs installations jugées "maintenues de manière illégale sur le domaine public maritime", peut-on lire dans cette lettre.

Bernard Brochand, député des Alpes-Maritimes.

Dans sa permanence cannoise, le député empile les dossiers liés à la loi "Littoral". "Pour le moment, il faut suspendre ce décret, et non pas le supprimer. La loi est nécessaire, mais il faut la retravailler et l'assouplir." Bernard Brochand regrette, en effet, que les établissements situés sur la côte Atlantique et dans les Alpes-Maritimes soient traités de la même manière alors que les problématiques sont très différentes. "Nous respectons la loi, il y a des plages privés et des plages publiques sur la Côte d'Azur."

2000 emplois directs menacés

Le secteur du tourisme est très développé sur la Côte d'Azur, en témoigne les chiffres liés aux activités des plagistes. Le chiffre d'affaire avoisine les 90 millions d'euros chaque année, d'après Bernard Brochand. Le secteur emploie plus de 2 000 personnes en haute saison et en cas de destruction des établissements de bord de mer, plusieurs centaines d'emplois indirects seraient menacés.

L'Etat a sur son bureau 500 dossiers de constructions illégales, rien que pour le département des Alpes-maritimes. Six d'entre eux devraient aboutir d'ici la fin de l'année à des destructions similaires (terrasses, pontons, ...).