Affaire Abad : "Hallucinant de le nommer au gouvernement" réagit le maire LR de Lavaur Bernard Carayon

Le maire LR de Lavaur et ancien député, Bernard Carayon, était notre invité ce lundi matin. Il a réagi à la nomination au gouvernement de Damien Abad, l'ancien patron des députés LR. Ce dernier est accusé de viol par deux femmes. Bernard Carayon nous parle aussi de son fils Guilhem, actuel président des Jeunes Républicains et candidat aux Législatives dans la 3e circonscription du Tarn.

Un mot d'abord sur l'actualité du weekend. Damien Abad, le nouveau ministre des Solidarités et ex-patron des députés Les Républicains à l'Assemblée, est accusé de viol par deux femmes. Est-ce que vous savez si votre parti était au courant ?

Ce que je peux vous dire d'abord, c'est qu'il ne faut pas demander à un avocat de fracturer la présomption d'innocence. Mais ce que je voudrais surtout dire, c'est qu'on voit là une nouvelle manifestation de l'amateurisme d'Emmanuel Macron. Tout au long du quinquennat précédent, on a eu chez les ministres ou chez des députés une quarantaine ou une cinquantaine d'affaires qui les ont touchés. Moi, je trouve cette affaire évidemment très gênante pour le gouvernement, qui ouvre ses travaux aujourd'hui. Le mieux que devrait faire Damien Abad, pour se défendre, c'est de démissionner.

Mais quand même. L'Observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique dit avoir prévenu votre parti et la République en marche par voie de mail. Aurélien Pradié, secrétaire général des Républicains, dit qu'il n'a pas vu ce mail. C'est quand même fâcheux quand on voit la potentielle gravité des faits ?

Mais ce qui est vraiment fâcheux, c'est que En marche, le mouvement En marche, le mouvement de Monsieur Macron qui était prévenu de cette affaire a laissé faire et a laissé Damien Abad être nommé au gouvernement.

Élisabeth Borne dit qu'elle n'était pas au courant.

Écoutez, c'est quand même hallucinant que l'on nomme au gouvernement quelqu'un qui fait l'objet de ce type de signalement. C'est ça la vérité.

Bernard Carayon, un mot, un adjectif. Comment vous qualifieriez le gouvernement d'Élisabeth Borne qui se réunit pour la première fois ce lundi matin en Conseil des ministres ?

C'est d'abord un casting de Judas. Nous sommes d'ailleurs dans une période assez étonnante d'inversion des valeurs ou l'opportuniste passe pour un malin et le fidèle pour un ringard. Moi, je préfère être du côté des fidèles et des ringards. Élisabeth Borne, c'est dans le fond l'alliance du vieux Parti socialiste avec les souvenirs de Monsieur Jospin, madame Royal dont elle a été la collaboratrice avec, si je puis dire, les recettes du libéralisme un peu à l'américaine. C'est-à-dire d'une part la casse sociale et d'autre part le communautarisme qui s'exprime à travers le choix de Pape Ndiaye, le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Ce même ministre qui, hier, dénonçait le racisme d'État, les violences policières, qui est obsédé par la race, qui a participé à des réunions d'associations où sont interdits les blancs. C'est quand même hallucinant que l'on nomme un ministre de l'Éducation nationale qui ait ce profil.

Vous avez en tout cas les mêmes mots qu'Éric Zemmour au sujet de Pape Ndiaye.

Peu importe si Zemmour dit qu'il fait beau alors qu'il ne pleut pas, pourquoi lui donner tort ?

Vous savez qu'en politique, les mots de l'importance tout de même.

Ah oui, les mots sont des pistolets chargés. C'est ce que disait André Breton. Je suis d'accord avec vous, mais l'analyse s'appuie sur des choses réelles. Encore une fois, quand on participe à des réunions ou les blancs sont interdits, on n'est pas dans le cercle de la République.

En tout cas, les syndicats enseignants sont dans l'attente, mais ils saluent un vrai changement de stratégie.

Moi, je crois que le choix de cet intellectuel par ailleurs talentueux est d'autant plus dangereux que c'est un intellectuel talentueux.

Bernard Carayon, on est donc à trois semaines des élections législatives et votre fils, Guillaume Carayon, est candidat dans la 3e circonscription du Tarn dans laquelle vous avez été député. Vous êtes confiant pour lui ?

Oui, parce que c'est un jeune homme qui a une vraie colonne vertébrale, qui est intelligent, qui a une énergie.

Compliqué d'être objectif envers son fils.

Non, non, mais je dis des choses aussi en connaisseur de la politique. Et puis il est doué d'une infinie gentillesse et je crois que dans cette période de désastre social ou les gens hésitent à remplir le frigo ou le réservoir de carburant, il est bon d'avoir des gens qui soient à l'écoute et qui soient justement d'une infinie gentillesse.

Remplir le frigo, des réalités sociales, votre fils a conscience de tout ça ?

Mais naturellement, comme tous les candidats des Républicains qui représentent une vraie alternative justement au macronisme dont on a pu mesurer justement le mépris pour les problèmes des couches populaires.

Le fait que Marine Le Pen soit arrivée en tête dans cette circonscription au premier tour de la présidentielle ne vous inquiète pas ?

Ce n'est pas la seule circonscription dans laquelle cela s'est produit. Je rappellerai simplement que ceux qui ont voté pour le Front national en 2012 ont eu François Hollande, ceux qui ont renouvelé ce choix en 2017 ont eu Emmanuel Macron et ceux qui ont voté successivement pour Zemmour ou Le Pen, ont à nouveau Emmanuel Macron.

Mais le score de Valérie Pécresse à la présidentielle n'aidera pas votre fils de fait ?

Pourquoi dites-vous cela ? Je suis convaincue que l'élection législative sera une autre élection que l'élection présidentielle. Et c'est d'ailleurs ce que pense également Carole Delga en région Occitanie. Si elle a présenté ou si elle soutient des candidats qui vont s'opposer aux candidats de M. Mélenchon, c'est bien parce qu'elle pense que l'élection législative ne ressemblera pas à l'élection présidentielle. Et moi, je salue justement cette gauche laïque et républicaine qui a su s'extraire de ce rassemblement formé par Monsieur Mélenchon ou qui sert d'épouvantail à Emmanuel Macron et qui est si peu républicain qu'il veut libérer les femmes pour les livrer aux lois islamiques.