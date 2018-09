Dordogne, France

Les sénateurs LREM n'assisteront pas à l'audition d'Alexandre Benalla mercredi devant la commission parlementaire du Sénat. Le président du groupe de la République en marche et les trois autres sénateurs qui font partie de cette commission ont annoncé qu'ils boycotteront l'audition de l'ancien chargé de mission de l'Élysée, accusé de violences sur des manifestants le 1er mai dernier à Paris. Il est aujourd'hui mis en examen pour ces faits.

Pour Bernard Cazeau, sénateur de la Dordogne, c'est une décision tout à fait justifiée, qu'il soutient. "Depuis le départ, nous pensons que cette affaire est une pièce montée contre le président de la République", réagit l'élu périgourdin, en reconnaissant qu'il "y a eu des dérapages, comme cela arrive dans tout pouvoir".

Selon lui, "cela ne valait pas la peine d'en faire une histoire médiatico-politique, comme cela a le cas été pendant les vacances, et cela valait encore moins la peine d'y revenir à la rentrée". Il estime que l'affaire doit désormais être traitée par la justice, et non pas par le Sénat "qui a autre chose à faire que de poursuivre cette instruction qui n'intéresse même plus les Français".