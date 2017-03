Bernard Cazeneuve à Amiens avec une enveloppe d'aide de 220 millions d'euros

Le premier ministre Bernard Cazeneuve est arrivé ce jeudi à Amiens. Il vient signer le contrat de développement de l'amiénois, un plan d'aide de 220 millions d'euros pour aider un territoire qui va subir une nouvelle fermeture d'usine. Le site Whirlpool sera délocalisé en Pologne l'an prochain.

C'est une visite au pas de charge. Bernard Cazeneuve est arrivé ce jeudi matin à Amiens. Le premier ministre va signer le contrat de développement de l'amiénois promis fin janvier juste après l'annonce de la fermeture de l'usine Whirlpool. Au total, le gouvernement débloque 220 millions d'euros pour la rénovation urbaine, les transports, la formation, la culture, le sport.

Bernard #Cazeneuve a atterri à Meaulte en helicoptere à cause du brouillard. Il arrivera à #Amiens avec une vingtaine de minutes de retard — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) March 16, 2017

Toute la matinée, le premier ministre va détailler le plan de soutien de l’État. "Une forme de reconnaissance", pour la maire (UDI) d'Amiens, Brigitte Fouré qui a toujours beaucoup de mal à digérer la perte du statut de capitale régionale depuis la fusion entre la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais. Après s'être rendu à Amiens Nord pour la signature de la convention de l'agence de rénovation urbaine (ANRU), Bernard Cazeneuve a posé la première pierre de la future cité administrative sur la ZAC "Gare la Vallée".

Bernard #Cazeneuve pose la première pierre de la Cité administrative du 2eme siecle ZAC Gare La Vallée à Amiens pic.twitter.com/LBlNrgDAkj — France Bleu Picardie (@fbleupicardie) March 16, 2017

Moment fort de cette matinée, la signature du contrat de développement de l'amiénois en mairie. Bernard Cazeneuve s'apprête à détailler le soutien financier du gouvernement. Plusieurs secteurs sont concernés, notamment les transports avec une participation au chantier du bus à haut niveau de service. L’État s'apprête aussi à dépenser 40 millions d'euros soit la moitié du budget total de la réhabilitation du bâtiment Fontenoy. Cette étape permettra le déménagement complet vers l'hôpital Sud.

En mairie, Bernard Cazeneuve va aussi signer avec le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand (Les Républicains) le protocole de financement du barreau TGV Creil-Roissy. Ces six kilomètres de voies permettront de raccorder Amiens au réseau à grande vitesse. Une très bonne nouvelle pour Brigitte Fouré qui estime que ce vieux dossier est désormais "irréversible".

Le dossier Whirlpool n'est pas au programme.

D'autres annonces sur un plan de formation, sur le sport et sur la culture sont attendues. Bernard Cazeneuve est accompagné de plusieurs ministres et secrétaires d’État. Alain Vidalies pour les transports, Patrick Kanner pour la ville et les sports, Pascale Boistard, en charge des personnes âgées et Barbara Pompili, secrétaire d’État à la biodiversité.

Point de départ de ce plan d'aide, la fermeture de l'usine amiénoise de Whirlpool n'est pourtant pas au programme de cette visite du chef de gouvernement. L’État et les élus locaux comptent sur la loi Florange pour éviter une grande casse sociale, permettre le reclassement des 290 salariés et favoriser une reprise du site industriel. Les Whirlpool eux ont décidé de manifester devant le Cirque d'Amiens puis en centre-ville. Une délégation de l'intersyndicale sera toutefois reçue par un membre du cabinet de Bernard Cazeneuve.