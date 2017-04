Bernard Cazeneuve à Dijon mardi soir pour un meeting de soutien à Emmanuel Macron contre le Front National

C'est une initiative du Parti Socialiste ! Bernard Cazeneuve, le Premier ministre sera à Dijon mardi soir pour un meeting de soutien à Emmanuel Macron et "contre le Front National".

La fédération du PS en Côte-d'Or est en train de régler les derniers détails d'un meeting de soutien à Emmanuel Macron, avec Bernard Cazeneuve et François Rebsamen. Un meeting "pour dire non au Front National" explique le Parti Socialiste, à 19h, salle Devosge ce mardi. Le Premier ministre et le maire de Dijon font parti des 160 élus "hollandais" qui appelaient, dès lundi, à soutenir le candidat d'En Marche pour contrer Marine Le Pen au second tour de la présidentielle.