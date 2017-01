Bernard Cazeneuve en visite à Clermont-Ferrand vendredi 6 janvier

Le Premier ministre se déplacera à Clermont-Ferrand vendredi. Il sera accompagné par la ministre de l'Education Nationale.

Les gouvernements se suivent et les ministres semblent toujours autant apprécier l'Auvergne. Après une succession de visites ministérielles à l'automne 2016, l'année 2017 commence fort. L'information n'est pas encore confirmée officiellement mais le site du ministère de l’Éducation Nationale a vendu la mèche. Dans l'agenda de Najat Vallaud-Belkacem, le vendredi 6 décembre est consacré à une visite à Clermont-Ferrand et précision importante, en compagnie de Bernard Cazeneuve.

Extrait de l'agenda de la ministre de l'Education Nationale

Sur le site du Premier ministre, il n'est pas question de Clermont-Ferrand mais l'agenda de Bernard Cazeneuve indique bien un déplacement en région. Si les visites ministérielles sont assez fréquentes, la visite d'un Premier Ministre est plus rare. Pourtant, la dernière en date en Auvergne est récente, elle remonte au 16 septembre dernier, lorsque Manuel Valls est venu à Ladoux inaugurer le Centre de Recherche et de Développement de Michelin.

Selon nos informations, la séquence clermontoise débutera par la visite d'une école dans le quartier Croix-de-Neyrat peu avant 11h00. Elle se poursuivra à l’École Supérieure du Professorat et de l’Éducation (ex-IUFM) en tout début d'après-midi. Enfin, Bernard Cazeneuve et Najat Vallaud-Belkacem se rendront en mairie de Clermont-Ferrand pour appuyer et promouvoir la candidature de la capitale auvergnate en tant que ville apprenante UNESCO.