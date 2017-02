Bernard Cazeneuve et Ségolène Royal à Grenoble demain

Le premier ministre et la ministre de l'environnement se rendront au CEA et au siège de la Métro

Un communiqué de la Préfecture de l'Isère annonce ce mercredi soir la visite du Premier Ministre Bernard Cazeneuve, accompagné de la Ministre de l'Environnement Ségolène Royal à Grenoble jeudi. Selon ce communiqué Bernard Cazeneuve "mettra en valeur l'excellence de la recherche et du développement technologique français dans les champs de la transition énergétique et de la qualité de l'air". Le Premier Ministre et Ségolène Royal se rendront sur le site du CEA, sur la Presqu'île de Grenoble, avant de signer, au siège de la Métro, le "pacte métropolitain d'innovation Grenoble-Alpes".