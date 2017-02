Bernard Cazeneuve et Ségolène Royal viennent « saluer le modèle grenoblois »

Le Premier ministre Bernard Cazeneuve et la ministre de l’Environnement, Ségolène Royal, seront dans l’agglomération grenobloise pour une visite sur le thème de la transition énergétique. A l’occasion de cette venue, Christophe Ferrari, président de la Métro, revient sur le modèle grenoblois.

Bernard Cazeneuve et Ségolène Royal fouleront le sol isérois dans l’après-midi, lors d’une visite à Grenoble. Au programme de la journée, une visite du CEA, et la signature d’un pacte métropolitain au siège de la métropole. Cette visite est « une reconnaissance et un gage de qualité de la métropole grenobloise » souligne Christophe Ferrari, le président de la Métro. « Nous avions largement anticipé le débat des vignettes antipollution, l’expérience de la métropole grenobloise a fait école et peut être transposée à d’autres villes de France, comme Paris ou Lille » rajoute l'élu qui était sur France Bleu Isère ce jeudi matin.



Le projet "Cœur de ville, cœur de métropole", le projet mal aimé

Sur France Bleu Isère, Christophe Ferrari revient aussi sur le projet de piétonisation de certains grands axes de Grenoble, un projet contesté, même si pour le président de la Métro : « tout le monde est favorable à la piétonisation, l’idée est partagée par tous ». Un projet qui est pourtant loin de faire l’unanimité, si l’on en croit les nombreuses mobilisations des les commerçants et les quatre recours déposés par l'opposition de droite devant le tribunal administratif. Un mouvement de contestation citoyenne et politique qui devrait s’essouffler selon Christophe Ferrari, « une fois que les élections législatives auront eu lieu ».