Bernard Combes, maire de Tulle : "il ne faut pas regarder la France Insoumise avec un mauvais regard"

Sans grande surprise, la débandade du parti socialiste lors du 1er tour de la présidentielle s'est produite en Corrèze, comme ailleurs en France. Malgré l'ancrage historique du radical-socialisme dans certaines terres corréziennes, le PS n'a pas résisté. A Tulle notamment, dans la ville de François Hollande, le candidat de l'Union Populaire Jean-Luc Mélenchon arrive en tête du 1er tour avec 24,7 % des voix. La socialiste Anne Hidalgo ne recueille que 3,81 % des voix et le communiste Fabien Roussel dispose de 5,97 % des suffrages.

Au lendemain de cette débâcle, le maire de Tulle Bernard Combes, très proche de François Hollande mais démissionnaire du parti socialiste en septembre dernier, porte un regard sévère sur la conduite et la reconstruction nécessaire du PS.

"Je ne suis pas de ceux qui tirent sur les ambulances et je me tais depuis plusieurs mois" assène le maire de Tulle, "mais aujourd'hui si on ne regarde pas la situation en face, si monsieur Faure (1er secrétaire du PS, NDLR) ne comprend pas la situation dans laquelle nous sommes et pour laquelle il porte une lourde responsabilité, s'il reste planqué derrière la candidature d'Anne Hidalgo à la présidentielle puis de Carole Delga pour les législatives, alors je n'aiderai pas à cette solution !" Bernard Combes est affirmatif, à ses yeux il faut rebâtir la gauche avec tout le monde : "et ne pas regarder la France Insoumise avec un mauvais regard en se disant 'mais qu'est ce qu'ils ont dans tête'. Ils ont dans la tête de faire gagner la justice sociale, c'est tout, donc avec eux au travail !" conclut l'ancien bras droit de François Hollande. L'ex Président de la République corrézien doit justement s'exprimer dans les prochains jours sur la reconstruction du PS et de la gauche.