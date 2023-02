Bernard Elhorga, nouveau maire de St Pée-sur-Nivelle remporte la triangulaire du second tour pour 100 voix

Le second tour de ce dimanche 26 février n'a fait que confirmer et amplifier le premier . Avec une abstention à la baisse, et 400 votants supplémentaires, la liste "Agir pour St Pée" de Bernard Elhorga obtient 1.333 suffrages (38,61%) et 100 voix d'avance sur Christophe Jauréguy et "Hats Berri", 1.233 voix (35,72%). Le maire sortant, Dominique Idiart arrive en dernière position, comme au premier tour de la semaine précédente, avec 886 bulletins en sa faveur (25,67%).

L'arithmétique électorale est têtue à St Pée-sur-Nivelle/Senpere qui a connu quatre maires différents en quatre élections : à chaque fois que les listes centristes et abertzale se sont unies, elles ont remporté les élections. A chaque fois qu'elles se sont divisées c'est l'équipe plutôt marquée à droite qui s'est imposée, comme lors de ce scrutin. Mais le maire sortant ne veut pas entendre parler d'étiquette : il a lancé à ses adversaires politiques, un appel à travailler en commun.

Bernard Elhorga (au centre) a lancé un appel à Dominique Idiart (à gauche) et Christophe Jaureguy (à droite) pour travailler en commun © Radio France - Bixente Vrignon

Un appel à l'unité

Le nouveau maire élu, Bernard Elhorga a lancé un appel au travail en commun : " je veux dire aux Senpertar que dès demain on va travailler ensemble, avec Christophe (Jauréguy) et Dominique (Idiart), pour tous les Senpertar. On est maintenant ensemble et on doit travailler ensemble (...) On va tout mettre pour réussir ces trois années".

Un appel diversement reçu par ses adversaires. Le maire sortant, Dominique Idiart attend de voir, après que la liste élue ait annoncé durant la campagne qu'elle reprendrait la plupart des politiques engagées : "dans l'ensemble des dossiers qui ont été menés, quels sont ceux qui vont rester encore prioritaires et est-ce qu'il y en a certains qui vont sauter ? Et après on s'exprimera par rapport à ça".

Christophe Jauréguy, battu de 100 voix avec "Hats Berri", veut rester positif, il note que sa liste a su mobiliser et promet une opposition constructive, qui saura voter avec la majorité pour les dossiers qui vont dans le bon sens. Mais il n'oublie pas la campagne : "la seule chose que je répondrai, c'est que la dernière semaine, on a eu des tracts qui sont sortis, on a eu des attaques personnelles, des attaques d'un autre temps (...) c'est peut-être pas la meilleure des manières pour demander aux gens de venir bosser après".

Un novice en politique

Bernard Elhorga, le nouveau maire, serre la main du sortant, Dominique Idiart © Radio France - Bixente Vrignon

L'élection partielle de St Pée-sur-Nivelle/Senpere est due à une crise politique au sein de la majorité municipale fin 2022. La majorité des conseillers avait démissionné entrainant de facto une nouvelle élection. Le nouveau maire, Bernard Elhorga est un novice en politique. Né dans la commune, et âgé de 62 ans, il est tout juste retraité de La Poste, entreprise au sein de la quelle il a mené toute sa carrière, d'abord en région parisienne, puis dans le Nord. Clin d'œil de ce scrutin : Maite Aroztegi fait son entrée au conseil municipal, rien à voir avec la famille biarrotte, mais attention aux homonymies avec la maire de Biarritz, Maider Aroztegi.