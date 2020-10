Bruno Lamonerie est le nouveau président de l'Union des maires de Dordogne

Le socialiste Bruno Lamonerie est élu président de l'Union des maires de Dordogne. Ce kinésithérapeute de profession succède à Bernard Vauriac qui cède sa place après un seul mandat.

Bruno Lamonerie, 58 ans, est également président du Conseil d'Administration de la Semitour, adjoint au maire d'Angoisse et président de la communauté de communes Isle-Loue-Auvézère en Périgord.

Bruno Lamonerie veut faire consensus

Le nouveau président était le seul candidat pour la tête de l'Union des maires. Il portait une liste d'union composée d'élus de gauche et de la droite : "Il y a eu un consensus autour de moi" explique Bruno Lamonerie. Il poursuit : "L'intérêt c'est l'intérêt général, je veux fédérer tout le monde autour de la commune. Nous avons des choses à défendre et cela transcende nos différences politiques".

"Je veux m'attacher à rassembler et aller à la rencontre de tous les maires. Quand on se rencontre cela apporte de la solidarité et on échange des idées. C'est enrichissant" indique-t-il.

"Nous avons des combats à mener"

L'autre objectif de Bruno Lamonerie est de défendre les maires face à certaines décisions de l'Etat : "En matière d’urbanisme, on ne veut plus être les variables d'ajustement de métropoles. On croit encore au fait qu'on peut se développer en milieu rural. On peut parler aussi de l'école et de la présence des services publics".

Le congrès des maires de Dordogne prévu à la salle de la Filature de Périgueux le 3 novembre est annulé en raison de la pandémie de Covid-19.

La liste des Vice-Présidents

Le bureau de l'Union des Maires est désormais composé d'élus de gauche comme de droite.

1er Vice-Président : Thierry Boidé, maire de Saint-Géraud-de-Corps

André Alard, maire de Carlux

Yannick Lagrenaudie, maire de Saint-Aulaye-Puymangou

Michel Lajugie, maire de Saint-Genies

Marie-Lise Marsat, maire du Buisson-de-Cadouin

Philippe Perperot, maire d'Annesse et Beaulieu

Jonathan Prioleaud, maire de Bergerac

Anne Roger, maire de Fanlac

Bernard Vauriac, maire de Saint-Jory-de-Chalais

