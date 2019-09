Mort de Jacques Chirac : un "tueur politique" selon Bernard Tapie

Bernard Tapie se dit ému par la mort de Jacques Chirac à l'âge de 86 ans. Et surtout, il garde de lui beaucoup de souvenirs puisqu'il l'a beaucoup fréquenté quand il était maire de Paris. Avant d'évoquer les souvenirs, les images qui ont marqué la vie politique de Jacques Chirac, Bernard Tapie rappelle l'homme politique qu'il était avec ses adversaires notamment : "un tueur", dit-il.

Bernard Tapie tient pourtant à rappeler "les grandes lignes de ce que Jacques Chirac a été", notamment le discours au sommet de la Terre le 2 septembre 2002 à Johannesburg, en Afrique du Sud, et sa fameuse phrase : "Notre maison brûle et nous regardons ailleurs."

"Ce jour là, tout le monde avait les yeux écarquillés et se disait 'Mais de quoi il parle ?' Comment ce type pouvait-il avoir une telle vision ?"

Bernard Tapie aime aussi répéter que Jacques Chirac était humain, vivant "un homme comme nous".

"Johnny chantait 'On a tous quelque chose en nous de Tennessee'. Là, on peut dire : Chirac, on a tous quelque chose de lui."