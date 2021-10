Bernard Tapie : "Formidable énergie, une vraie capacité à parler à l'électorat populaire", Monique Novaretti

L'homme d'affaires et homme politique Bernard Tapie est mort ce dimanche 3 octobre 2021, à l'âge de 78 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué. La conseillère régionale du Gard Monique Novaretti, présidente du Parti Radical de Gauche dans le Gard, parti auquel Bernard Tapie avait adhéré, se souvient comme beaucoup de son énergie incroyable. "C'était un personnage étonnant, complexe, soit aimé soit décrié. Bernard Tapie a porté et fait rebondir le PRG, même si je ne partageais pas toujours ses orientations. Il était très charismatique et savait rassembler. Le PRG lui doit douze députés européens (1994). Il a été le premier à vouloir débattre avec Jean-Marie Le Pen. On se souvient tous du débat."

"Bernard Tapie, c'était une formidable énergie, et une vraie capacité à parler à l'électorat populaire ; c'était sans doute lié à ses origines modestes."