Besançon : Eric Alauzet est candidat aux municipales, il demandera l'investiture LREM

Besançon, France

Eric Alauzet, le député de la 2eme circonscription du Doubs siégeant dans la majorité LREM a déclaré officiellement ce jeudi sa candidature aux élections municipales sur la ville de Besançon. Il est actuellement conseiller municipal de la majorité. Il va demander l'investiture LREM.

Au-delà de l'annonce, ce qui interroge c'est le moment de cette annonce. En pleine crise des gilets jaunes, pourquoi se projeter sur ces municipales, qui paraissent si loin, en 2020 ? Selon ses mots, la crise est une "opportunité". Il y a un désir de changement qu'il dit avoir ressenti, notamment au niveau local. Donc il a pris la décision de se lancer, officiellement, maintenant, même s'il avoue avoir pris sa décision depuis déjà plusieurs mois.

Il veut incarner ce changement et pour ça, d'après lui, c'est en demandant l'investiture En Marche, le parti présidentiel, tant décrié en ce moment.

Le premier poids lourd local à se présenter

Autre paramètre à prendre en compte, pour l'instant, c'est le grand flou pour les municipales à Besançon. Le maire Jean-Louis Fousseret a dit qu'il ne se représenterai pas et pour l'instant du côté d'En Marche, on n'avait désigné personne pour lui succéder, parlant plutôt du projet que de la personne. Mais ce qu'on sait, c'est qu'aucun nom ne faisait consensus.

Je suis de gauche et écologiste

A droite non plus on n'a pas encore choisi, à gauche ça se disperse. On parle déjà d'une liste d'un collectif de citoyens "Bisontines, Bisontins", d'une liste la France Insoumise et on ne sait toujours pas ce que feront les sortants de gauche, du PS, d'Europe-Écologie-les-Verts et du Parti Communiste.

Éric Alauzet est donc le premier à sortir du bois. Avec qui ? Pour faire quoi ? C'est encore trop tôt pour en parler selon lui, même s'il ne ferme la porte à personne. Ce qu'il rappelle ce jeudi, c'est qu'il est "de gauche et écologiste".